Após o temporal que deixou 326 mil casas sem energia no estado na madrugada deste sábado (23), a previsão segue de chuvas e tempo nublado no Paraná. Em Curitiba, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a precipitação prevista é de 34.4 milímetros e temperatura entre 15ºC e 19ºC. Além disso, as rajadas de vento podem chegar a 67 km/h.

Ainda segundo o Simepar, as regiões noroeste, norte e leste também seguem com registro de chuvas. Já no oeste e sudoeste o Sol volta a aparecer. Para o domingo (24) está prevista a entrada de uma massa de ar frio pelo estado que deve deixar as temperaturas amenas e ainda o tempo instável.

Temporal na madrugada

Entre a noite de sexta (22) e a madrugada deste sábado, um temporal deixou várias casas sem energia em todo o estado. Segundo a Copel, as regiões mais atingidas foram o Noroeste (agora com 216,4 mil unidades desligadas) e o Oeste (agora com 53,4 mil unidades desligadas). No momento, 326 mil clientes estão sem energia em todo o Estado. Por volta das 5h45, auge do temporal, esse número chegou a 473 mil.

Entre as cidades com maior número de unidades sem energia, no momento, está Maringá, com 65 mil clientes desligados. A ventania derrubou diversas árvores em cima da rede de energia da cidade. Paiçandu e Mandaguaçu estão com cerca de 20 mil e 13 mil unidades consumidoras desligadas, respectivamente.