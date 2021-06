A trincheira da Rua General Mário Tourinho com a Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Seminário, em Curitiba, está liberada ao trânsito após 3 anos de obras e dor de cabeça para quem vive e trabalha nesta região. Nesta terça-feira (15), com a presença do prefeito Rafael Greca, a nova estrutura viária foi inaugurada com a promessa de facilitar a circulação de 62 mil veículos por dia e que serve de itinerário para dez linhas de ônibus. O investimento total realizado na obra foi de R$ 15 milhões.

A trincheira da Mário Tourinho teve um atraso no início das obras por problemas no mercado de materiais necessários à construção. Após a conclusão do processo licitatório, em julho de 2018, o consórcio formado pela Triunfo e TCE Engenharia, que venceu o certame, foi ao mercado para adquirir as estacas metálicas previstas no projeto da trincheira, mas as peças não estavam disponíveis.

A mudança na especificação das estacas e também a substituição do material do pavimento da pista da trincheira, que passou para concreto, obrigou a readequação do projeto. O início da obra ocorreu em 23 de setembro de 2019 afetando diretamente os comerciantes da região que sofreram um enorme impacto e prejuízo. Além disso, o atraso na entrega de produtos, quebra de máquinas e afastamentos de operário na pandemia da covid-19 afetou a conclusão da obra que estava prevista para abril de 2020.

Foto: Hully Paiva/SMCS.

Ao inaugurar a trincheira, o prefeito recordou que a obra foi concebida em 2008 pela equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Mais tarde, o projeto recebeu modificações feitas por professores engenheiros da Universidade Federal do Paraná (UFPR). “Era uma obra engavetada desde 2008 e nós tivemos a coragem de realizar. A trincheira está pronta e é a primeira obra do Novo Inter 2, que contemplará 28 bairros de Curitiba, em 38 quilômetros de intervenções que irão se concluir nos próximos 3 anos”, disse Rafael Greca.

A construção da trincheira, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas contou com recursos do Orçamento Geral da União (OGU) enquadrados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade Urbana e repassados ao Município pela Caixa Econômica Federal (CEF). O investimento total realizado na obra foi de R$ 15 milhões.

Atrasos nas obras da Mário Tourinho preocuparam moradores e comerciantes do entorno. Foto: Arquivo/Lineu Filho / Tribuna do Paraná.

Obra pesada

Foram utilizadas 918 estacas metálicas assumindo função estrutural e formando as paredes laterais da trincheira, que em seu interior ganhou 290 metros de pavimento de concreto. São 96 novas luminárias de vapor metálico na área externa e mais 10 projetores de LED para a parte interna da trincheira.

Com a abertura para o tráfego, o trabalho vai seguir nos próximos dias para fechamento dos meios-fios e do calçamento que permaneceram abertos para permitir a passagem de veículos no desvio feito pelas alças da nova trincheira.