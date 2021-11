Uma mulher de 80 anos morreu na manhã deste domingo (28), na Rodoviária de Curitiba. Emília Borges da Silva viajou de Foz do Iguaçu até a capital, e no desembarque teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada, mas não teve tempo de realizar o atendimento necessário.

De acordo com a URBS, responsável pela administração da Rodoviária, Emília chegou em um ônibus vindo de Foz do Iguaçu, às 6h20. Recebeu atendimento do setor de Fiscalização e Vigilância e posteriormente do Samu. A idosa era aposentada e teria pressão alta. A informação da doença preexistente foi repassada pelo filho da mulher em contato com a equipe médica.

O corpo vai ser sepultado no Cemitério Pedro Fuss, às 16h, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.