Em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, um morador do bairro Weissópolis resolveu criar um pomar no Parque Linear, da Rua Rio Cubatão. A iniciativa é de um aposentado de 66 anos, Pedro Ferreira Andrade, que plantou diferentes árvores frutíferas no local. Morador da cidade há 24 anos, Pedro é natural de Rebouças (Paraná).

Ele conta que na época da sua infância sempre teve um pomar em sua casa e há pouco mais de um ano resolveu iniciar a plantação de algumas árvores frutíferas, pois queria ter uma atividade e deixar Pinhais ainda mais bonita. Pedro teve a ideia e entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente (Semma) para obter informações e orientações sobre o assunto.

A primeira árvore plantada foi de um pé de abacate, no dia 25 de maio de 2021. Um ano e três meses depois, o abacateiro está com mais de um metro e meio, além disso, foram plantadas outras frutas: amorinha, ameixa, ingá, goiaba e uvaia. Segundo Pedro, até hoje já foram plantadas 136 pés de frutas, sendo que a maioria é de abacate (90). Ele relata que diariamente vai ao local para fazer caminhada e já aproveita para regar as árvores, cortar o mato e dar uma olhadinha em cada uma das plantas.

Mesmo algumas, infelizmente, sendo destruídas, ele segue firme com seu propósito que recebe diversos elogios e confessa que tem um sonho para o futuro. “Quando estou cuidando, várias pessoas passam e elogiam, parabenizando o trabalho. Essa é uma iniciativa que pode incentivar outras pessoas a terem a mesma atitude, fazendo um pomar. O meu sonho é daqui uns anos vir neste Parque Linear com uma sacolinha e levar embora abacate e outras frutas, além de quem passar pela rua possa fazer o mesmo. Essa ação é bastante importante, afinal se todos cuidarem do meio ambiente, da natureza, será muito melhor e bom para cada um de nós”, enfatizou Pedro.

Só com autorização

A Secretaria de Meio Ambiente de Pinhais destaca que as pessoas interessadas em plantar árvores entrem em contato com a pasta para obter orientações. Embora a iniciativa contribua com a questão do meio ambiente e arborização do município é necessário verificar alguns detalhes, como a espécie da árvore, o seu porte, o local escolhido, entre outros pontos que atendem o Plano Municipal de Arborização e que serão analisados pela equipe do Departamento de Planejamento, Conservação e Educação Ambiental, da Semma.

O telefone para contato é o (41) 99281-0150.