O sorteio da Mega Sena 2506, na noite desta terça-feira, deixou um curitibano de cabelo em pé, literalmente. A aposta deixa em Curitiba ficou por um número de faturar o prêmio de R$ 3 milhões do sorteio. Já pensou? No geral ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para a Mega Sena 2507, que será sorteada nesta quinta-feira (04), foi para R$ 6 milhões.

A aposta que faturou a quina da Mega Sena 2506 foi feita na Lotérica Godoy, no bairro Rebouças. Foi uma aposta simples, com seis números. Como prêmio de “consolação”, o apostador faturou R$ 101 mil por ter acertado cinco números do sorteio da Mega Sena.

Como jogar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.