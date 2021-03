Um apostador de Curitiba faturou o prêmio do concurso 2349 da Mega Sena. O sortudo acertou, sozinho, os seis números do sorteio desta quarta-feira (03) e faturou o prêmio de R$ 2,7 milhões.

Resultado da Mega Sena 2349: 05, 10, 25, 32, 59 e 54.

A aposta ganhadora foi feita na Loterias Napoli, localizada dentro de um supermercado no bairro Novo Mundo. Segundo a Caixa Econômica o tipo da aposta foi simples, de seis números.

Prêmio salta pra R$ 22 milhões

Quer aproveitar a onda de sorte que passa por Curitiba? Neste sábado o prêmio da Mega Sena saltou para R$ 22 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados neste sábado.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).