Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2516 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (3), que tinha prêmio de R$ 50 milhões. Mas uma aposta do Paraná passou perto, fez cinco dezenas e leva para casa a Quina da Mega-Sena.

>> LEIA MAIS: Resultado de todas as loterias deste sábado (03). Confira!

Ao todo, pelo menos 94 brasileiros marcaram cinco dezenas no volante de aposta. Para eles, a Caixa irá pagar um prêmio de R$ 49 mil. Entre estas apostas está uma simples, com 6 dezenas, feita na Lotérica Consolata, na cidade de Cafelândia, que fica na região Oeste do Paraná.

VIU ESSA? Kombi com 53 dentro? Evento em Curitiba quer entrar pro Guinness neste domingo

Já quem acertou quatro números, 6665 pessoas, levam pra casa um “troquinho” razoável. Pra pagar o churrasco do final de semana (ou o “rancho” da semana/as fraldas do bebê/os doces da piazada/o presentinho da patroa) o prêmio será de R$ 988,29.

R$ 60 milhões no próximo sorteio

O prêmio do próximo concurso da Mega-Sena pode chegar a R$ 60 milhões. O novo sorteio será quinta-feira (8), no Espaço Loterias da Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, capital paulista.

Conhecida como a loteria milionária, a Mega Sena tem sorteios às quartas e sábado (além de alguns sorteios em semanas especiais ao longo do ano, sem falar, é claro, na Mega da Virada, que distribui, sempre, prêmios incrivelmente valiosos). O valor da aposta simples é de R$ 4,5 para um jogo de seis dezenas, mas quanto mais dezenassão apostadas, maiores as probabilidades de acerto.

Outras loterias

Dia de sorte 651: Uma aposta única da Dia de Sorte 651 levou a bolada de R$ 625 mil. A aposta foi feita na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e acertou sozinha as sete dezenas, levando o prêmio de exatos R$ 625.612,86.

Quina 5941: Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal. E o prêmio acumulou!

Dupla Sena 2413: O prêmio acumulou! Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal.