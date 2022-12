Por pouco! Por apenas uma dezena duas apostas de Curitiba e uma da região metropolitana não faturaram a bolada de R$ 135 milhões da Mega-Sena 2548, sorteada em São Paulo na noite de quarta-feira (14). O prêmio milionário acabou saindo para uma aposta com sete números, feita em Belo Horizonte (MG).

Mas quem fez cinco dezenas não ficou de mãos vazias! Para estes apostadores, o “prêmio de consolação”, para as apostas simples com seis dezenas, ficou em R$ 36.544,82.

As apostas de Curitiba que ficaram no quase foram feitas nas lotéricas Loterias Castelo Branco e Zanpeka Loterias. Já a a aposta da Região Metropolitana de Curitiba, foi feita em Pinhais, na Pinhais Loterias II. Confira detalhes abaixo.

Próximo sorteio

No próximo sorteio, no sábado (17), a Mega Sena 2549 irá pagar R$ 3 milhões. Apostar na Mega-Sena é simples. Com R$ 4,50 você consegue fazer uma aposta simples, de seis dezenas, e tem a chance de concorrer a prêmios milionários. A probabilidade de acerto é de 1 em pouco mais de 50 milhões. No entanto, quanto mais dezenas são apostadas, maiores as probabilidades de ganhar. A Mega corre regularmente às quartas e sábado.

Apostas de Curitiba e RMC ganhadoras com 5 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR

LOTERIAS CASTELO BRANCO

6 Não Simples

1 R$36.544,82



CURITIBA/PR

ZANPEKA LOTERIAS

6

Não

Simples 1 R$36.544,82



PINHAIS/PR

PINHAIS LOTERIAS II

6 Não Simples 1 R$36.544,82





