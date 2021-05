A Apras – Associação Paranaense dos Supermercados, conseguiu na Justiça um mandado de segurança que garante o direito dos supermercados de Curitiba de abrir as portas neste sábado (22). Na última terça-feira (22), um decreto da Prefeitura de Curitiba (válido por uma semana) proibia o funcionamento aos finais de semana, tornando a bandeira laranja de restrições à covid-19 mais “dura”.

A decisão desta sexta-feira a noite, contudo, concede a todas as redes supermercadistas da cidade o direito de funcionar das 7h às 20h. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Apras, que emitiu uma nota oficial.

+ Leia mais: Decreto do fim de semana quer evitar que pessoas saiam pra “passear” ao fazer compras em Curitiba

“Em resposta ao Mandado de Segurança impetrado pela Apras (Associação Paranaense de Supermercados), que pedia a revisão do Decreto Municipal nº890 que determinava o fechamento dos supermercados aos finais de semana em Curitiba, a Justiça autorizou o funcionamento de mercados, supermercados e hipermercados neste sábado, dia 22 de maio, das 7h às 20h.

A Apras agradece a decisão favorável, deferida pela juíza Rafaela Mari Turra, e destaca que a população é a maior beneficiada. As lojas estarão abertas e seguindo todas as normas para a segurança dos consumidores e colaboradores. Assim, quem não conseguiu se abastecer e as pessoas que trabalham durante a semana, poderão fazer suas compras com mais tranquilidade”.

A Prefeitura Municipal de Curitiba ainda não foi intimada da decisão. Assim que for intimado, o Município analisará a decisão e tomará as medidas cabíveis.