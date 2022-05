A Prefeitura de Araucária, na região Metropolitana de Curitiba, disponibiliza gratuitamente para a população duas academias completas. Os espaços contam com mais de 15 aparelhos, esteiras, bicicletas, elípticos e bancadas com pares de halteres de 6 a 35 kg.

Uma das academias fica no CSU e outra no ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira. Nas duas academias, há profissionais de Educação Física formados e habilitados em montar os treinos dos alunos e acompanhá-los durante a execução dos exercícios.

De acordo com o professor Luiz Fernando Bubiniak, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), mais conhecido como professor Buba, são disponibilizadas 25 vagas por horário. “Há 4 horários pela manhã, 4 horários à tarde e mais 3 à noite. O aluno pode escolher os dias e horários preestabelecidos para realizar o treino, sendo segunda, quarta e sexta-feira ou terça e quinta-feira, sempre uma hora por aula. Porém, oferecemos três horários especiais na academia do Parque Cachoeira que permite o aluno ir todos os dias da semana, sendo as turmas das 7h às 8h, das 17h às 18h ou das 20h às 21h”, explicou.

Ainda conforme Buba, a musculação é o segredo para uma existência duradoura com qualidade de vida. “A fonte da juventude é o próprio corpo preparado e talhado com os halteres e barras”, pontuou.

Para realizar a matrícula, é necessário ter mais de 14 anos. As inscrições são feitas pelo site da Prefeitura, onde é necessário realizar um cadastro rápido e anexar cópia dos documentos pessoais, comprovante de endereço e atestado médico válido de aptidão física.

Mais informações pelo telefone (41) 3614-7900.