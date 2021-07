A partir da próxima segunda-feira (26) o transporte público de Araucária vai mudar. Segundo a prefeitura da cidade, o novo sistema chamado de Triar passará a contar com três empresas que serão responsáveis pelo atendimento das 47 linhas de ônibus que atendem as áreas urbanas e rurais da cidade. Desta forma, cada uma das três empresas gerenciarão a linha sul, linha norte e linha norte/sul. Além disso, o visual dos ônibus será mais moderno. A prefeitura de Araucária aponta ainda que terá economia de custos para o município e também a possibilidade de redução de tarifa.

Confira as perguntas e respostas feitas pela Prefeitura de Araucária para o novo sistema de transporte!

Por que essa mudança?

A prestação de serviço de transporte coletivo é uma concessão. O contrato existente até então teve seu prazo finalizado e uma nova licitação definiu as empresas que passarão a operar o sistema. A alteração também é vista como oportunidade de novas melhorias no sistema.

Qual é o benefício para o município com o novo sistema?

A realização de procedimento licitatório é algo obrigatório. Com isso, os valores a serem pagos às empresas representam uma economia de aproximadamente 700 mil reais/mês em relação ao contrato atual (vigente até às 23h59 de 25 de julho de 2021).

A frota vai aumentar?

Sim. A frota total de ônibus será ampliada de 88 veículos para 95 unidades. Algumas linhas, inclusive, já devem ter veículos novos 0km e devidamente caracterizados em 26 de julho; algo que será gradativo para as linhas restantes.

Haverá alteração nos horários?

Segundo a prefeitura de Araucária é possível, mas, no momento, permanecem os horários já existentes. Estão sendo feitos estudos para ampliação dos horários, o que irá repercutir em menos tempo de espera ao usuário. Se houver de fato essa definição, será para atender melhor às necessidades dos usuários. Qualquer alteração será informada oficialmente pela Prefeitura de Araucária.

E os motoristas e demais funcionários?

Praticamente 100% do novo pessoal já está contratado pelas três novas empresas que irão operar o novo Triar. Segundo a prefeitura, essas novas empresas irão priorizar a contratação dos “antigos” funcionários.

A tarifa vai mudar de valor?

Não. A tarifa continua da maneira como está, sem qualquer acréscimo.

O usuário poderá continuar usando o cartão Triar?

Sim, o cartão Triar poderá ser utilizado normalmente. Não haverá a necessidade de fazer outro cartão.

Vai ter integração com Curitiba?

A integração com linhas da região metropolitana continua normalmente nos terminais da cidade, sem qualquer alteração.

As gratuidades serão mantidas?

Sim. Todas as gratuidades permanecem, incluindo a gratuidade aos domingos (tarifa domingueira – com uso do cartão TRIAR) e as para públicos específicos, como alunos de escolas públicas municipais, autistas, pais/mães de estudantes até 12 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência, entre outros.

Vai ter internet de graça nos ônibus?

O sinal de internet grátis nos ônibus e a “integração ponto a ponto” também continuam. Segundo a prefeitura de Araucária em breve será disponibilizado ainda um aplicativo que poderá ser baixado nos sistemas iOS e Android, que permitirá que o usuário verifique em tempo real qual a localização do ônibus que ele está esperando, bem como quanto tempo falta para que veículo chegue ao ponto.

A prefeitura ainda alerta que “transtornos” podem ocorrer durante a adaptação do sistema. O órgão pede a compreensão dos usuários ao longo das primeiras semanas.