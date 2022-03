Uma publicação na rede social da prefeitura de Araucária virou motivo de polêmica. A postagem provoca Curitiba, que teve na terça-feira (1º), aumento de R$ 1 no preço da passagem de ônibus. Já no município que pertence a Região Metropolitana da capital, teve seis reduções na tarifa do transporte local desde 2018.

Na publicação, a imagem aparece dois animais. A capivara, mascote de Curitiba, e um gato chamado Sabrino, representando a cidade de Araucária. Os bichos estão na frente de computadores que indicam que estão trabalhando. A capivara provoca o gato: “Teu trabalho é moleza, Sabrino… com busão a R$1,70 fica fácil ser amado na internet”, relata a mascote curitibana.

+Relembre! Capivara e seus casos inusitados em Curitiba

De resposta, o gato que teve o nome definido em 2021 pela Secretaria de Comunicação de Araucária, retrucou e provocou a capivara. “Mano, não queria estar na tua pele. Relaxa, vai pro Barigui fazer umas selfies com teus fãs, vai ser bom pra tua autoestima”, rebateu Sabrino.

Nos comentários da postagem, Sabrino foi elogiado. “Sabrino arrasando no marketing”, escreveu um internauta.

Reajuste em Curitiba

A tarifa do transporte na capital passou de R$ 4,50 para R$ 5,50 e passou a valer na terça-feira (1º). O valor do reajuste (22%) é o mínimo possível para manter a sustentabilidade do sistema, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, frente ao forte aumento dos custos relacionados ao transporte, que subiram muito acima da média da inflação desde 2019.

A explicação da prefeitura para o aumento leva em conta a chamada tarifa técnica, que representa o custo real por passageiro e é pago pelo município às empresas de ônibus de forma a manter o sistema em operação. Essa tarifa subiu 32% desde 2019 e está atualmente em R$ 6,36. A projeção da Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, é que a tarifa técnica terá variação entre R$ 6,36 e R$ 7,20 até fevereiro do próximo ano.

Apesar desses custos, a prefeitura manteve a prática da tarifa social, que é o valor efetivamente pago pelos passageiros (e inferior à tarifa técnica). É uma forma de minimizar o impacto do custo do transporte no orçamento dos usuários.

O aumento na tarifa provocou descontentamento aos usuários. Um dia depois do reajuste, a página da Urbanização de Curitiba (Urbs) sofre um ataque cibernético. Na manhã de quarta-feira (02), o site da Urbs apresentou instabilidade e chegou a ficar fora do ar. Além disso, está programado para quinta-feira (03), um ato contra o aumento da passagem de ônibus de Curitiba, às 18h30, na Praça Santos Andrade. A organização é do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPR, que já conta com a adesão da União Paranaense de Estudantes (UPE).

E em Araucária?

No fim do ano passado, a tarifa do transporte público em Araucária foi reduzida de R$ 1,95 para R$ 1,70. Essa foi a sexta redução na passagem desde 2018.

No início de 2018, o valor da tarifa do Transporte Integrado (Triar), que seguia a tarifa metropolitana (R$ 4,25 foi reduzida para R$ 2,90. Em abril de 2019, caiu de R$ 2,90 para R$ 2,65 e, em novembro de 2019, passou a ser de R$ 2,40. De janeiro até início de setembro de 2021, a tarifa do Triar ficou em R$ 2,20. A partir do dia 13 de setembro, a tarifa foi reduzida para R$ 1,95.