Um homem responsável por uma grande área de terra em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu uma multa superior a R$ 1,2 milhão por desmatar 121,9 hectares de vegetação nativa. As informações são do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde da Polícia Militar (PM).

De acordo com a polícia, a área faz parte da Mata Atlântica, e tinha

espécies em extinção, em especial as araucárias. A polícia ainda informou que encaminhou um ofício com o auto de infração para o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Araucárias no chão

Além de multa, o homem vai responder por crime ambiental, com possibilidade de prisão de um a três anos, com agravante pelo desmatamento de pinheiros (araucária augustifolia).