O Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo, foi internado no sábado (20) no Hospital Nossa Senhora das Graças após testar positivo para a covid-19. A informação foi confirmada pela própria Arquidiocese de Curitiba.

De acordo com o primeiro boletim médico, o quadro de saúde do religioso é estável, com boas condições clínicas, e a hospitalização “tem o objetivo de propiciar o acompanhamento do quadro clínico e a manutenção da vigilância”. Dom Peruzzo tem 60 anos e está à frente da Arquidiocese desde 2015.