A área de escape do km 667,3 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, evitou dois acidentes na rodovia em um intervalo de seis horas na quarta-feira (15). O espaço com 240 metros de extensão e 8,5 metros de largura auxiliou mais de 300 motoristas desde a inauguração em 2011.

A primeira ocorrência na quarta foi registrada às 11h24, quando o motorista de um caminhão carregado com 14 toneladas de carne fez uso do dispositivo. O condutor, de 41 anos, não se feriu. Ele informou que precisou utilizar a área, após perceber problemas nos freios. O caminhão percorreu 65 metros na caixa até parar em segurança.

Já no período da tarde, às 17h38, ocorreu a segunda entrada na mesma área de escape. Uma carreta com 50 toneladas de celulose também apresentou problemas no sistema de freios. O condutor, de 53 anos, já conhecia a área e adentrou por 60 metros na estrutura – até parar em segurança. Ele também não se feriu.

Quase onze anos evitando acidentes

Com quase onze anos de operação, a área de escape do km 671,7 da BR-376/PR tem 240 metros de extensão e 8,5 metros de largura. Inaugurada em 13 de agosto de 2011, o dispositivo se mostrou eficiente logo no primeiro mês de operação, quando registrou três entradas de veículos pesados. Dali em diante, foram diversas utilizações que reforçaram a importância dessa estrutura. Entre elas, uma das mais marcantes ocorreu em 2021, quando um ônibus com 37 ocupantes fez uso da área a 118 km/h. O veículo percorreu 115 metros até o repouso absoluto e com todas as pessoas ilesas.

