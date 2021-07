A Prefeitura de Curitiba irá transformar os passeios de uma área de dez quadras do entorno do Mercado Municipal, dando prioridade aos pedestres e aos deslocamentos não motorizados. A revitalização pretende dar mais segurança aos curitibanos e turistas que frequentam a região, uma das mais procuradas da cidade.

“A intenção é que as pessoas utilizem o espaço público não apenas como local de passagem, mas de encontro e permanência”, afirma a diretora de Projetos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Célia Bim.

O projeto contemplará a valorização do espaço público, com a melhoria da paisagem urbana, da segurança nos deslocamentos e com a criação de novas conexões cicloviárias e de favorecimento à caminhabilidade.

As intervenções fazem parte do projeto Caminhar Melhor, que conta com R$ 40 milhões para investimentos em novas calçadas e em estrutura cicloviária, com recursos do Finisa, o Programa de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento da Caixa Econômica Federal.

O Ippuc concluiu o anteprojeto para a área e os projetos executivos de paisagismo, iluminação, drenagem e de pavimentação estão sendo feitos. A previsão é que os projetos de engenharia sejam concluídos no segundo semestre de 2021 e as obras iniciadas em 2022.

“O Mercado Municipal é um marco histórico da cidade. É mais que um ambiente para compras. É um local do experimento de sensações pela qualidade dos alimentos e produtos que oferece”, reforça Célia Bim.

Boulevard no Mercado Municipal

Mercado Municipal terá o espaço público renovado, com a melhoria da paisagem urbana. Ilustração: IPPUC

A General Carneiro, transversal à Sete de Setembro, será transformada em boulevard e eixo de animação com áreas de estar, nova arborização e iluminação para pedestres, decks de convivência junto ao Mercado Municipal e faixa acessível, com 3 metros de largura, em concreto.

Onde a Sete de Setembro encontra a General Carneiro será feita a adequação geométrica das esquinas, com as ruas e o cruzamento no mesmo nível das calçadas. No conjunto de vias, será implantada rede lógica e infraestrutura para futura instalação de pontos de abastecimento de veículos elétricos.

Nas demais vias do entorno as guias rebaixadas serão padronizadas, as calçadas ampliadas e com faixa acessível com 1,5 metro de largura em concreto, alinhamento predial com acabamento em petit-pavê preto e o pavimento das faixas de serviços com reaproveitamento das lousinhas utilizadas no calçamento atual.

Polígono

Polígono que será revitalizado. Imagem: Google

As melhorias no entorno do Mercado Municipal abrangem uma área que forma um polígono, compreendido entre as ruas Mariano Torres, Ubaldino do Amaral, Visconde de Guarapuava e Affonso Camargo, tendo ao Centro a Avenida Sete de Setembro. A Sete de Setembro, no trecho desde a Praça Baden Powell até a trincheira sob a Rua Ubaldino do Amaral, será o eixo dessa transformação.

Com foco nos pedestres, serão implantadas calçadas com faixa acessível em concreto, nova arborização, áreas de convivência e nova iluminação para pedestres, além da organização de placas e postes na área de serviços das calçadas. Uma ciclofaixa no eixo da Sete será integrada às estruturas cicloviárias da via lenta da canaleta do expresso e da Mariano Torres seguindo até o eixo do Parque Ambiental.

Infraestrutura de apoio social

A região do entorno do Mercado Municipal também contará com uma estrutura ampliada de apoio social. Lá estão instalados e em instalação equipamentos como o Restaurante Popular do Capanema; o futuro Armazém da Família – Espaço Social, que está em obras sob o viaduto do Capanema no lado oposto ao Restaurante Popular; e o Centro de Referência Especializado de Atenção à População em situação de rua (Centro Pop), na Praça Plínio Tourinho. Integrados, os equipamentos darão suporte à capacitação voltada à produção de alimentos e encaminhamento ao mercado de trabalho.