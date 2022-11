Até sábado (05), a Semana da Economia dos Armazéns da Família, que oferta o menor preço da cidade em certos produtos alimentares da cesta básica, disponibiliza o pacote de 500 gramas de café da marca Da Manhã a R$ 8,95 e o pacote com 400 gramas de leite em pó Frimesa por R$ 12,85. O destaque, porém, é o pacote de 1 quilo do feijão Caldeirão, que voltou a ser vendido por R$ 2,99 nesta semana.

A Semana da Economia, segundo o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, é mais um esforço para valorizar o poder de compra dos clientes, uma vez que o Armazém da Família já tem preços reduzidos em comparação com os demais mercados. Outro benefício é o efeito regulador nos preços nos supermercados.

Desconto para família toda

As irmãs Marilene Luzia Pieper, de 68 anos, e Marilda de Fatima Venson, de 64 anos, ambas aposentadas, fazem parte do programa Armazém da Família desde sua criação, na década de 1990. Durante anos, o programa ajudou Marilda a sustentar os filhos e hoje colabora para que a aposentada tenha dinheiro sobrando no fim do mês.

“Eu sempre faço questão de vir comprar os produtos com desconto da Semana da Economia. Frango à passarinho, leite em pó, café e feijão são alimentos essenciais e a promoção é tudo de bom”, diz Marilene.

Valdecir Lopes da Cunha, de 54 anos, é o responsável por abastecer a cozinha da mãe, onde os almoços e cafés em família sempre acontecem. Para ele, que tem cadastro há oito anos no programa, os Armazéns da Família ajudam a economizar quase R$ 150 por mês.

“A Semana da Economia é maravilhosa, dá para comprar o suficiente para todos os irmãos e para a minha mãe não sentir falta de nada”, elogia.

Armazéns da Família

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

O programa tem 35 lojas distribuídas em diferentes bairros de Curitiba, para facilitar o acesso pela população. Na Região Metropolitana, são 11 municípios que possuem unidades ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital.

Desde o início de outubro, o cadastro no Armazém da Família é feito por autoatendimento online. O processo é rápido e simples, pode ser feito a qualquer hora e lugar, usando o portal da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ou o aplicativo Curitiba App. Além disso, a SMSAN vem promovendo mutirão de cadastramento para quem precisar. Confira a agenda abaixo.