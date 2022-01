A Arquidiocese de Curitiba alertou os fiéis quanto a um vídeo de origem duvidosa que circula nas redes sociais de uma pessoa que se apresenta como padre e oferece serviços espirituais nas casas das pessoas. A Arquidiocese reforçou que as pessoas que aparecem nas imagens não pertencem a Igreja Católica Apostólica Romana.

No vídeo, uma pessoa que se apresenta como padre relata que na quinta-feira (20) e sexta-feira (21), ele e o “padre Miguel” estarão fazendo um atendimento diferente na casa das pessoas. A ideia é desfazer inveja, magias, feitiços que possam estar prejudicando a pessoa. “Vamos fazer uma leitura espiritual da casa para ver se tem macumba, maldições e se tem alguém perturbando vocês e não interessa a fonte. Vamos também fazer trabalhos espirituais de cura e exorcismo. Estaremos fazendo a obra de Deus nas famílias”, disse o suposto padre que não informa o nome.

Ainda no vídeo, a pessoa pede para que o interessado entre em contato com os telefones que aparecem nas imagens para marcar o dia e horário para a visita. “Vamos fazer a revelação dentro da sua casa e onde estiver maldade, eu e padre Miguel estaremos juntos para te libertar e expulsar o mau da sua vida. Ficaremos no mínimo uma hora na casa da família”, avisou o rapaz do vídeo. A reportagem da Tribuna do Paraná ligou para os telefones, mas ninguém atendeu as ligações.

Alerta!

Em um comunicado, a Arquidiocese de Curitiba informou que recebeu dezenas de mensagens de fiéis católicos preocupados com a propagação de uma mensagem de origem duvidosa. “Salientamos que essas pessoas não pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana e, portanto, não estão em comunhão com nosso Arcebispo e nosso Papa. Ressaltamos ainda que jamais chancelaríamos serviços religiosos desta natureza, especialmente com a cobrança financeira. Estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas a respeito”, diz a nota.

