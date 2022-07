A Nissei, rede paranaense de farmácias, vai ofertar gratuitamente uma série de serviços à população durante o Arraiá pela Saúde, festividade que ocorrerá no dia 9 de julho (sábado), das 12h às 21h, na praça Nossa Senhora da Salete, em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba. Parte da renda do evento será revertida ao Hospital Universitário Cajuru, maior pronto-socorro 100% SUS do Paraná.

+ Leia mais: Fim de semana com brincadeiras e esporte nos bairros de Curitiba; veja a programação

“Trata-se de um dos mais importantes hospitais do nosso estado. Então, nada mais justo do que estarmos atuando junto à comunidade para arrecadar recursos em prol do Cajuru, que há 63 anos atende à população paranaense nos momentos de maior necessidade”, destaca o CEO da rede, Alexandre Maeoka.

Na ocasião, profissionais dos Serviços Avançados Nissei (SAN) estarão presentes para prestar diversos serviços sem custo a quem passar pela festa, como aferição de pressão arterial e medição do nível de oxigenação.

“Também vamos realizar teste de glicemia e revisar medicação, entre outros serviços prestados pelos nossos farmacêuticos clínicos, além de estarmos oferecendo um local seguro para o descarte de medicamentos”, explica a farmacêutica responsável pelo SAN, Priscila Cunha.

+ Veja também: Circuito Patagonia promove festa ao redor do fogo na Grande Curitiba

No estande da rede de farmácias no evento também haverá aplicação, por ordem de chegada, de doses da vacina da gripe ao preço simbólico de R$ 8,90 cada. Ainda, a Nissei estará vendendo autotestes de Covid-19 com 50% de desconto, por R$ 29,90.

A festividade contará com diversas barracas juninas que estarão vendendo comidas típicas, food trucks, área kids, espaço pet, música ao vivo e sorteio de prêmios.