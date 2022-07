Com 50 andares, 55 pavimentos e 179 metros de altura, o OÁS Barigui será o edifício mais alto de Curitiba. O empreendimento, que pode ser considerado um arranha-céu, é da GT Building e quando ficar pronto, em 2027, ultrapassará em altura o prédio Universe Life Square, que fica no Centro da capital e detém o atual título de mais alto da cidade.

+Leia mais! Imóveis de luxo em alta em Curitiba; saiba quais são os bairros mais valorizados

O OÁS Barigui terá endereço na Rua Padre Anchieta, esquina com a Jerônimo Durski, no Bigorrilho. e conta com uma bela vista para toda a cidade. Com 59 unidades, apartamentos entre 145 a 250 m² e opções de planta com três ou quatro suítes, o empreendimento contará com áreas comuns com direito à piscina no 48.º andar. E nesse mesmo andar ainda haverá uma área de balanço com piso de vidro para observar Curitiba em 360º graus.

OÁS Barigui assume o título que até então ficava com o Universe Life Square, de 43 andares. Foto: Divulgação.

+ Leia mais: Tradicional hipermercado do São Braz vai encerrar atividades; veja o que muda

“Esse empreendimento é como se fosse um oásis em meio a cidade grande. Um refúgio particular para quem busca um lugar de bem-estar e paz de espírito. Em uma localização privilegiada e por ser um projeto emblemático e moderno, o OÁS Barigui ajudará na formação da atmosfera da região”, afirma José Alfredo Thomé, diretor da GT Building.

Com previsão de entrega para 2027, o empreendimento está localizado na Rua Padre Anchieta, esquina com a Jerônimo Durski Foto: Divulgação.

Sustentabilidade

Além do futuro título de mais alto de Curitiba, a construtora promete soluções no campo da sustentabilidade. Segundo a diretoria, o arranha-céu será um empreendimento “carbono zero”.

“O OÁS Barigui é um empreendimento icônico e que chega para surpreender. O projeto é incrível, muito focado em sustentabilidade, contato com a natureza e promoção do bem-estar. Fazemos questão que o lar seja tão especial quanto os sonhos de cada família”, finaliza Thomé.

OÁS Barigui será um empreendimento Carbono Zero. Foto: Divulgação.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba registra três mortes por covid-19; cidade tem 6.508 casos ativos

>> Protegido por Nossa Senhora do Pilar, Pilarzinho se uniu pra barrar assaltos, furtos e arrombamentos

Para manter a promessa, de acordo com o planejamento da construtora, será feita a medição anual das emissões de gás carbônico por uma empresa especializada do ramo. Após a medição, o empreendimento comprará créditos de CO² vindos das áreas de reflorestamento e projetos de energia limpa. Ou seja, para cada tonelada emitida, haverá uma contrapartida em créditos de carbono.

O contato com a natureza também deve ocorrer através da utilização de floreiras com árvores nas sacadas. O objetivo é a integração suave entre a área externa e interna, tornando o paisagismo protagonista dentro e fora do imóvel.

Já na área da tecnologia, a construtora informa que o arranha-céu terá vidros termoacústicos, portas, laje e pisos aquecidos, quadras esportivas, piscina coberta e descoberta e espaço fitness. A iluminação e persianas serão controladas por voz.

Empreendimento terá apartamentos entre 145 a 250 m² e opções de planta com 3 ou 4 suítes. Foto: Divulgação.