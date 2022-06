Comerciantes nas proximidades do Parque São Lourenço estão preocupados com a quantidade de estabelecimentos que estão sendo furtados nos últimos meses. Em uma loja de ferramentas em geral, os ladrões tiveram a ousadia de entrar pelo telhado, causando enorme prejuízo ao lojista.

A reclamação de quem trabalha no bairro que leva o nome do parque é constante. É fácil perceber o descontentamento com a falta de segurança, o que resulta em fechamento de lojas ou mesmo vontade de abandonar o serviço.

LEIA TAMBÉM:

>> Sindicato do PR denuncia alta abusiva de gasolina e diesel nas distribuidoras

>> Acabou o amor? Divórcio com audiência online ganha adeptos e diminui burocracia; “sem briga, nem discussão”

Pamela Leitão,34 anos, é responsável há seis anos de uma loja de ferramentas, e se diz impotente quanto ao que está ocorrendo na região que um dia já foi tranquila. “Sofremos dois assaltos em menos de um mês com um prejuízo de R$ 30 mil. Eles arrombaram a porta da frente e a segunda vez foi pelo telhado. Confesso que a gente não sabe o dia de amanhã, pois o que vai encontrar quando abrir a loja?. É uma sensação de impotência mesmo”, disse Pamela.

Ainda de acordo com a comerciante, o fechamento de um posto de gasolina que ficava na esquina com o cruzamento com a Rua Simão Mansur, tem ajudado pessoas a se esconder após cometerem crimes. “Esse posto foi fechado, e agora está cercado por tapumes, mas eles ficam ali se escondendo ou mesmo dormem lá dentro. Acredito que seria útil ter um vigia no local para evitar isso”, comentou Pamela.

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix