Faltando uma semana para encerrar as Feiras Especiais de Páscoa nas praças Osório e Santos Andrade, os artesãos fazem um apelo especial para o público. “Nestes últimos 15 dias, muitas pessoas passeando, mas nada de gastos como antigamente, de antes da pandemia”, confessou a artesã Marcia Maria Vanerven, de 58 anos. Há sete anos expõe na feira da Praça Osório.

Mesmo com o movimento fraco, a artesã torce para que o movimento melhore até o fim da semana. “Tá bem fraca, é evidente. Acabamos de sair de uma pandemia, as pessoas estão muito mais seguras e previdentes com relação a isso. A gente espera que neste fim de semana dê uma guinada, que as coisas aconteçam. Eu creio muito nisso”, revelou Marcia Maria.

LEIA TAMBÉM:

>> Depois do formato capivara, pastel de pinhão conquista curitibanos e turistas

>> Suinocultores distribuem 3 toneladas de pernil em Curitiba em protesto ao alto preço de produção

Artesã Marcia Maria Vanerven. Foto: Alex Silveira / Tribuna do Paraná.

Preços baixos e produtos variados

A vendedora Regina Schmidt, de 56 anos, resolveu prestigiar a feira especial de Páscoa da Praça Osório nesta quarta-feira (13), e gostou bastante dos preços e dos produtos que encontrou. “Eu achei bom os preços, sabe, bem variado. Gostei dos produtos, bem em conta. Estou levando chocolatinho para minha neta, de quatro anos”, comentou.

Quem visita as feiras de Páscoa encontra não só chocolates e bolachinhas, como produtos de artesanato em geral, decoração de mesa, coelhinhos de pano, toalhas de mesa, guardanapos, e mais.

Na Praça Osório, são 57 barracas, sendo 25 de artesanato e as demais de gastronomia ou institucionais. Já pra Praça Santos Andrade, serão cinco bancas, sendo três de artesanato e duas de comidinhas. As feiras especiais vão até o dia 16 de abril e são organizadas pelo Instituto Municipal de Turismo.

Serviço

Feiras Especiais de Páscoa

Locais: Praças Osório e Santos Andrade, no Centro

Data: de sexta-feira (1º/4) a 16/4

Na Osório: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingo, da 14h30 às 19h30.

Na Santos Andrade: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 12h às 18h30.

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Quanto Mais Vida, Melhor Guilherme e Flávia veem a morte Pantanal Lúcio luta contra a onça Marruá Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa