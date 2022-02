O desabamento de uma árvore na Praça Osório, Centro de Curitiba, provocou a queda de quatro postes, que acertaram motocicletas e também um táxi que estava estacionado no local. O acidente inusitado aconteceu nesta tarde de sexta-feira (25). Duas pessoas ficaram feridas.

A árvore, que tem mais de três metros de altura, acabou cedendo. Com a queda, a fiação foi tensionada, o que acabou provocando a derrubada de três postes com fiação e um poste de iluminação. “Só escutamos o estouro e a árvore caindo nos fios. Acertou as motos e o carro”, conta o Guarda Municipal Kauê Gustavo Machado da Silva, que está no local.

Fotos: Leonardo Coleto / Tribuna do Paraná.

O motorista do táxi foi socorrido no local e está bem, sem ferimentos graves. Já uma outra vítima, um motociclista, foi atingido pela árvore. Segundo a Guarda Municipal, ele estava com dificuldade para respirar e foi socorrido pelo Siate. Ele apresentava dor no tórax, mas não sofreu ferimentos graves.

Por causa da queda da árvore em cima dos veículos, a Guarda Municipal isolou a área e solicitou a Copel o corte de energia elétrica, para evitar qualquer tipo de acidente.