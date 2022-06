A Tribuna do Paraná acompanha de tão perto quanto possível os estragos causados pelas fortes chuvas que caem em toda a região há pelo menos dois dias. Na madrugada desta quinta-feira (02) uma árvore gigante na Praça Eufrásio Correia caiu e por muito pouco não atingiu o prédio Palácio Rio Branco, histórica sede da Câmara Municipal dos Vereadores de Curitiba.

+ Leia mais: Youtuber especialista em motos morre após grave acidente na Linha Verde, em Curitiba

Quem deu a notícia foi a própria Câmara por intermédio de sua assessoria de imprensa. A árvore era uma Aroeira com mais de 100 anos, que já estava no local antes mesmo da construção da praça, em 1885. Durante a manhã uma equipe da Prefeitura de Curitiba executou o serviço de corte e retiradas da árvore do estacionamento da Câmara.

Veja o vídeo dos trabalhos!

É uma aroeira da Praça Eufrásio Correia. A praça foi inaugurada em 1885 para recepcionar os viajantes que desciam na estação de trem; e revitalizada em 2019, sendo mantida a arborização da época.#curitiba #chuvitiba pic.twitter.com/Tp17p2x2FW — Câmara de Curitiba (@CamaraCuritiba) June 2, 2022

Segundo informações da Defesa Civil de Curitiba, nas últimas 24 horas choveu aproximadamente 70 mm em Curitiba. Em apenas uma semana, foram quase 170 mm, volume atípico para esta época do ano e equivalente. Pela manhã, a reportagem acompanhou áreas de alagamento na Linha Verde, que ficou intransitável pelas chuvas que se acumularam próximo ao Trevo do Atuba.

Por outro lado, as chuvas ajudaram três dos reservatórios da Sanepar a chegarem a 100% de suas capacidades. Mesmo assim, alguns bairros podem ficar sem água.