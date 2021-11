Curitiba começa a ganhar decorações de Natal em pontos tradicionais da cidade. A árvore de Natal da Rua XV de Novembro recebeu na quarta-feira (10), cinco mil vasos de sálvias vermelhas. A estrutura com 11 metros de altura está localizada na quadra entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e Rua Doutor Muricy. Com o tema “A gratidão vai iluminar a cidade”, as atrações estão programadas para ter início em 18 de novembro.

Para colocar os vasos, uma equipe de 20 servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) estiveram no local. Apesar de ser trabalhoso, a atividade proporcionou emoção para quem esteve presente. “É uma emoção muito grande fazer este trabalho que transforma toda a cidade, que entra no clima de Natal e fica muito mais bonita”, relatou João Carlos Alves, 56 anos, servidor há 34 anos da prefeitura e que estava caracterizado de Papai Noel.

+Viu essa? Sem o pedágio, Ratinho Jr quer militares da reserva nas estradas do Paraná

Além da Árvore da Vida, o calçadão da Rua XV recebeu outras novidades como mantos de luz e a iluminação dos postes republicanos, transformados em “candelabros” ao redor da árvore de Natal. Ao todo, Curitiba terá 30 árvores na temporada natalina de 2021, entre árvores ornamentadas com flores e estruturas com microlâmpadas de LED.

Horto Municipal

Todas as flores da árvore de Natal da Rua XV de Novembro são produzidas no Horto Municipal no bairro Guabirotuba. Anualmente, o Horto Municipal do Guabirotuba produz cerca de 2,5 milhões de flores, com diversas espécies, conforme as estações do ano. José Roberto Roloff, diretor do Departamento de Produção Vegetal da SMMA, reforçou que desde junho, 600 mil mudas de sálvias vermelhas foram produzidas no Horto Municipal este fim de ano. “Além das sálvias, também são produzidas no horto outras flores na cor vermelha, como sunpatiens, begônias e petúnias, que são usadas nos vasos que se espalham por calçadões do Centro e também em canteiros”, disse Roloff.

Web Stories