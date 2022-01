O tronco de uma árvore despencou na calçada da Rua Presidente Taunay esquina com a Rua Padre Anchieta, no Bigorrilho, em Curitiba. A queda foi provocada pelas fortes chuvas dos últimos dias em Curitiba. Segundo a prefeitura, a retirada vai ocorrer ainda nesta terça-feira (18).

De acordo com um morador da região que costuma caminhar pelo local, a queda da árvore é perigosa e pode provocar acidente em uma pessoa idosa ou com algum tipo de dificuldade de locomoção. Além disso, alguém pode cair na calçada ou escorregar na grama que ainda está molhada em virtude da chuva.

Após contato da reportagem da Tribuna do Paraná, a prefeitura informou que a retirada da árvore vai ocorrer ainda hoje. As equipes estão nas ruas, mas são retiradas prioritariamente as arvores que estiverem obstruindo vias.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Queda de árvore em cima do carro

Uma árvore caiu em cima de um carro na Rua Sete de Abril, no bairro Alto da XV, em Curitiba, no fim da tarde de segunda-feira (17). A árvore que ficava dentro de um terreno caiu em cima do carro, que estava parado no semáforo. Dentro do veículo, pai e filho ficaram presos, mas não se feriram. Os dois foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

A região norte da capital foi a mais afetada pela chuva que atingiu a cidade no fim da tarde de segunda. Com rajadas de vento de até 41 km/h e precipitação acumulada de 51,4 mm em duas horas, a chuva provocou quedas de árvores e de galhos grandes, pontos de alagamento e necessidade de fornecimento emergencial de lona para residências.

A Defesa Civil informou ainda sobre dois fornecimentos de lona, nos bairros Campo Comprido e Santa Cândida, e dois registros de pontos de alagamento, no Cabral e no Xaxim.

Central 156

O cidadão que precisar comunicar a Prefeitura sobre estragos provocados pelo vendaval deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão, pelo site (www.central156.org.br) ou pelo aplicativo do serviço. O atendimento é feito por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 (alagamentos) e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão, que registra as solicitações para retiradas de árvore) e pelo 153 (Centro de Operações da Guarda Municipal – fornecimento de lona).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – resgate) e pela Copel (falta de luz).

