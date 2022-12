O Natal é a época do ano perfeita para resgatar os bons sentimentos e seguir os ensinamentos transmitidos por Jesus Cristo. É também o momento perfeito para fazer o bem a pessoas que muitas vezes só precisam de um pouco mais de carinho e atenção em tempos difíceis ou para realizar alguns dos singelos sonhos das crianças que aguardam ansiosas a chegada do Papai Noel.

Tendo essas ações entre as suas missões, a Árvore dos Sonhos da Tribuna nasceu com o objetivo de conectar pessoas em dificuldade financeira àquelas que se sentiram tocadas pelas histórias de vida e decidiram ajudar ao próximo.

Tudo começou em novembro de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. Uma cartinha escrita pela jovem Nanda, de apenas 8 anos, comoveu os leitores da Tribuna, que se mobilizaram para realizar o sonho da pequena no Natal daquele ano. Motivados por esta corrente, lançamos a Árvore de Natal Solidária da Tribuna, que a partir deste ano recebe o nome de Árvore dos Sonhos.

Primeiro os leitores tiveram tempo de mandar os seus pedidos, depois os nossos leitores e parceiros tentaram comtemplar a maioria deles. Para marcar essa nova fase da iniciativa, escolhemos com a ajuda de nossos leitores, algumas histórias comoventes de pessoas que jamais perderam a esperança de ter um Natal feliz, independentemente das dificuldades que enfrentam.

Os pedidos

Natália escreveu sua “cartinha” pra Tribuna por presente para os quatro irmãos. Foto: Atila Alberti

Como é o caso da jovem Natália Martins dos Santos, 15, que pediu brinquedos de presente para ela e para os quatro irmãos mais novos. Na singela mensagem enviada para a Árvore dos Sonhos, ela falou um pouco mais sobre o seu desejo natalino de presentear os irmão João Otávio, 12; Ana Júlia, 10; Júlio César, 6; e Artur, 4:

“Meu nome é Natália, tenho 15 anos e queria muito ganhar um presente pra mim e meus quatro irmãos. A gente vem de uma família humilde e não temos brinquedos pra brincar. Também não temos condições de comprar, pois só meu pai trabalha e somos em bastante gente aqui em casa. A gente paga aluguel, então é bem complicado. Meus irmãos pedem, mas meus pais ficam muito tristes porque eles não conseguem comprar. Então se vocês sentirem no coração a vontade de nos ajudar com qualquer brinquedo, ficaremos muito felizes”.

A cartinha tocou nossos corações e a família da Natália ganhou um Natal mais feliz este ano. A entrega dos presentes foi feita na sexta-feira (23), pela equipe da Tribuna e por Rafael Melo da Silva, um dos diretores do Grupo Pelanda, que foi o patrocinador da edição 2022 da Árvore dos Sonhos.

“Fiquei bastante feliz com o meu presente e, principalmente, por meus irmãos terem ganho seus presentes de Natal também. Meus pais também ficaram muito contentes por eu ter feito o pedido e por ele ter sido atendido. Eu e meus pais Cleverson e Josiane agradecemos de coração e desejamos que Deus abençoe cada pessoa que ajudou a fazer o nosso Natal mais feliz”, contou a adolescente, que pretende ser advogada.

Pra emocionar

Patrícia e os dois filhos, acompanhados do Rafael do Grupo Pelanda. Foto: Atila Albeti

Outra mensagem que comoveu nossa equipe foi enviada pela Patricia Carvalho, 31. Ela contou que está desempregada e que no momento depende do auxílio emergencial para poder pagar as contas do dia a dia – e que não sobra dinheiro para comprar brinquedos e guloseimas para os dois filhos nesta época de Natal.

“Me chamo Patrícia, tenho dois filhos e infelizmente esse ano estou desempregada e não vou conseguir fazer o Natal esperado pelos meus filhos. Todos os anos dou meu jeito e consigo comprar o que eles me pedem, mas esse ano o pai deles parou de pagar pensão e daí é só eu pra conseguir as coisas. Meu filho se chama Pablo e queria ganhar um carrinho de controle remoto, enquanto minha filha uma boneca”, contou em seu pedido, que emocionou toda a turma da Tribuna.

E basta olhar para a alegria estampada no rosto dos pequenos Ryan Pablo, 5, e Pollyana, 8, para entender a importância desses gestos de carinho e o quanto eles fazem bem pra quem se dispõe a colaborar para alegrar um pouco a vida de outras pessoas. “As crianças gostaram muito dos presentes, era exatamente o que eles queriam ganhar e que eu, infelizmente, não poderia comprar esse ano. Foi muito gratificante ver a alegria deles”, disse.

“Não tenho palavras para agradecer vocês pela ajuda. Que deus abençoe todos da Tribuna pelo que vocês fizeram para as minhas crianças”, contou a mãe, agradecida pelos momentos felizes em meio às dificuldades que a família enfrenta sem perder a fé que dias melhores virão.

Apoio fundamental

Bruna e Brayan. Foto: Atila Alberti

Este ano, além da participação dos leitores, a campanha contou com o apoio do Grupo Pelanda, que colaborou imensamente para tornar o Natal de muitas famílias mais feliz. Rafael Melo da Silva, do Grupo Pelanda, ajudou na entrega dos presentes e se emocionou com as histórias das famílias atendidas pela Árvore dos Sonhos.

“Estamos em um momento de crescimento desse movimento de ajudar quem está perto da gente. De uns dois anos para cá estamos cada vez mais envolvidos nestas questões sociais e na tentativa de espalhar essas sementes do bem. Por isso resolvemos apoiar essa iniciativa da Tribuna”, contou Rafael.

“Fiquei especialmente comovido com a força da Bruna, a mãe do Bryan, e com o carinho com que ela trata o filho. Ela representa uma grande prova de amor, que emociona. Também me comovi com o pedido da Natália, que não deu bola para quem falou que ‘essas coisas nunca dão certo’ e mandou a carta pedindo presentes para os irmãos”, explica, lembrando de outro pedido que falou profundamente aos corações de toda a nossa equipe.

Ao todo, o Grupo Pelanda adotou cinco pedidos feitos na Árvore dos Sonhos da Tribuna. Além da Natália, da Bruna e da Patrícia, ainda foram presenteadas a Débora e Aide (avó da Eloá).

Aide, avó da menina Eloá. Carta foi enviada pelo pai, Ewerton. Foto: Atila Alebrti

Débora, mãe do Augusto. Foto: Atila Alberti

Experiência comovente

Entre os frutos colhidos na Árvore dos Sonhos, um dos mais doces é a participação cada vez mais efetiva de nossos leitores e colaboradores. Como foi o caso da nossa editora Eloá Cruz, que por conta própria “adotou” uma família, comprando e entregando pessoalmente os presentes.

“Esse ano eu estava com a intenção de fazer algo diferente no Natal. Eu moro na região do Centro, e tenho percebido o quanto esse ano tem sido difícil para muitas pessoas. E quando eu soube do projeto da Tribuna, eu logo quis saber os pedidos da Árvore dos Sonhos. Um logo me tocou, a história de uma mãe solo que batalha pra criar suas duas filhas me chamou a atenção. A mãe pedia duas bonecas pras filhas pequenas. Quando eu era criança, eu amava as minhas bonecas. Eu me coloquei no lugar das meninas e também no lugar da mãe, que deve ter se sentido frustrada por não ter condições de comprar presentes para as meninas esse ano. Foi um pedido tão simples, mas me comoveu”, contou Eloá.

Ela disse que foi a uma loja de brinquedos junto com sua mãe, transformando a ideia numa missão de família. “Escolhemos as bonecas como se fôssemos dar de presente para uma criança da nossa família. Quando escolhi, queria que a boneca carregasse toda aquela alegria de brincar, que as bonecas pudessem ser símbolo de um Natal feliz pras meninas e pra toda família delas”, disse.

“Mas do que para as meninas, esse foi o meu presentão de Natal! Fui até a casa delas entregar e fiquei muito feliz de ver o sorrisinho delas com o presente. Brincaram juntas, improvisaram um bercinho e fizeram os adultos falarem baixinho, pra não atrapalhar o sono dos “‘bebês”. Foi uma experiência de Natal muito simples, mas muito especial e feliz”, conta Eloá.

Corrente do bem

Iniciativas cheias de amor ao próximo e desprendimento pessoal como essas emocionam e dão mais energia para que a ação, que começou pequenininha, mas com muito carinho, ganhe força a cada Natal.

“É uma alegria ver este projeto crescendo a cada ano. A ideia, que surgiu dentro da redação da Tribuna, foi uma semente que plantamos para alimentar uma corrente do bem que pretende mudar o Natal de quem mais precisa. Nossa árvore frutificou e com o apoio de novos parceiros, está realmente fazendo a diferença na vida das pessoas”, resume Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de conteúdo da Tribuna.

Pra finalizar, temos um convite: venha conosco para fazer um 2023 feliz para aqueles que mais precisam.