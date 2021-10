Com o tema “A gratidão vai iluminar a cidade”, a quinta edição do Natal de Curitiba foi lançada oficialmente nesta segunda-feira (25), pelo prefeito Rafael Greca, e promete ser a maior programação gratuita do país. As atrações estão programadas para ter início em 18 de novembro, com a estreia da decoração de Natal do Largo da Ordem, e devem se estender durante 53 dias em diversos pontos da cidade.

Uma das novidades deste ano é a árvore de Natal sustentável que ficará na Praça Santos Andrade. Com uma decoração inteligente e interativa, a atração será movida pela energia gerada a partir de pedaladas. “Vai haver uma usina elétrica feita pelas pernas humanas, moças e rapazes vão pedalar até que a árvore acenda”, explicou o prefeito Rafael Greca em coletiva para a imprensa.

Outra atração inédita será o voo de balão no Jardim Botânico. O passeio será cativo, ou seja, preso ao solo, e os passageiros subirão até 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. Para esse evento, as vagas são limitadas e os agendamentos devem ser feitos pelo site.

Além disso, a programação também conta com circuitos natalinos de carro (drive-thru) no Passeio Público e parques Barigui e Náutico, a Vila de Natal, no Mercado Municipal, uma decoração inédita que cobrirá toda a rua XV de novembro e também a Ópera da Cura, no Memorial Paranista. Também haverão concertos, recitais, exposições, feiras temáticas e outras experiências.

Solidariedade

Outro marco do Natal curitibano será a doação de 32 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade. O ato será feito a partir de economias geradas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e deve ocorrer durante o mês de dezembro.

A programação completa do Natal de Curitiba 2021 pode ser conferida no site da Prefeitura de Curitiba.