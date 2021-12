Corrente do Bem

Ainda não será o “Natal Normal” que todos esperam, mas o avanço da vacinação contra a covid-19 – e a consequente queda nas mortes e casos da doença – são um alento para todos nós. Independente de grandes festas e até gastos exagerados, o Natal simboliza o nascimento (ou renascimento) e temos a chance, independente da nossa crença, da fazer uma reflexão.

Não demora muito para percebemos que, mesmo com nossas dificuldades particulares, via de regra somos privilegiados ante a muitos irmãos menos favorecidos.

E é nessa hora que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. A exemplo do que fizemos ano passado, a Tribuna lança a sua Árvore Solidária de Natal. Vamos coletar pedidos enviados por mensagens de whatsapp ou email (se quiser podem até mandar cartinha mesmo) e reuni-los em um conteúdo especial, alguns dias antes do Natal, para que os leitores interessados em ajudar possam “vestir” a roupa de Papai Noel e ajudar a realizar os sonhos dos nossos irmãos menos afortunados.

A gente sabe que muita gente teve sua vida financeira impactada pela pandemia e suas consequências. Por outro lado, alguns até prosperaram durante este período. Chegou a hora de conectar quem precisa com quem pode ajudar.

Quem precisar de ajuda pode enviar seu pedido em forma de “cartinha”, ou seja, não basta pedir: tem que contar um resumo da sua história para acompanhar o pedido. O pedido deve ser enviado para o email cacadores@tribunadoparana.com.br ou pelo Whatsapp (41) 9 9683-9504. Podem participar pessoas físicas e também ONGs ou projetos sociais.

>>> A data limite para envio dos pedidos é 15 de dezembro.

Quem quiser pode até enviar uma cartinha (sim, pelo correio) para a Tribuna do Paraná no endereço Avenida Victor Ferreira do Amaral, 306, bairro Tarumã – CEP 82530-230, aos cuidados da Árvore de Desejos da Tribuna.

Importante

Precisamos lembrar que o envio do pedido não significa nenhuma garantia de que ele será atendido. A Tribuna vai avaliar os pedidos com critérios próprios e tem autonomia para decidir o que será ou não publicado. A Tribuna vai apenas possibilitará a conexão de quem precisa de ajuda com quem quer ajudar.

Nos isentamos de qualquer responsabilidade sobre a troca de presentes e/ou ajuda que venha a acontecer após a publicação das histórias. Ao enviar o seu pedido o leitor fica ciente e autoriza a publicação de seu nome e história na Tribuna