Moradores do bairro Augusta, em Curitiba, estão preocupados com a condição de duas árvores que ficam em um barranco da Rua Eduardo Sprada, esquina com a Rua Maria Luiza Rossa. Segundo os vizinhos, há risco de queda por conta da inclinação do terreno, inclusive vários galhos já caíram durante um vendaval que ocorreu há mais ou menos um mês, colocando em risco crianças e até motoristas que passam pela região. Um dos moradores informou que já ligou para a prefeitura duas vezes para tentar resolver o problema, mas, segundo ele, as equipes ainda não foram verificar a situação. A primeira ligação foi há cerca de 20 dias pela Central 156.

Nesta semana, em contato com a Tribuna, o morador disse que reforçou o risco de queda da árvore, abrindo mais um protocolo na última terça-feira (11). “É um pinus e uma paineira. A situação está um perigo. Estamos preocupados por já terem se passado 20 dias do chamado. E não sou só eu que reclamo”, explicou o fotógrafo Átila Alberti, que há anos mora na região.

O mestre de obras Deverci José da Silva conta que as árvores têm causado transtorno até para o trânsito. Galhos do pinus já caíram durante o dia e causaram bloqueio no trânsito da Eduardo Sprada, fazendo fila.

“Sorte que eu estava em casa e peguei ferramentas para ir cortando e puxando o galho para outro lado da rua. Mas não é só a rua, as duas árvores nos ameaçam também. Qualquer dia, estou vendo essa árvore cair aqui. Se cair, pega a rede elétrica. Isso tem sido um transtorno tremendo, pela preocupação que a gente tem”, alerta o morador.

O risco de queda de galhos de tamanho maior, segundo os vizinhos, é preocupante. “Temos medo. Já caíram galhos machucando animais domésticos e a gente tem criança pequena. Minha neta brinca muito aqui fora. A cada ventania, chacoalha tudo. Quero saber qual será o procedimento para cortar essas árvores”, reclama a auxiliar de serviços gerais Keli Terezinha Veiga do Prado, que mora na esquina das ruas mencionadas.

De acordo com a vizinhança, a Eduardo Sprada é bem movimentada na região, principalmente no fim de tarde. Passam carros, ônibus escolares e do transporte público. Também costumam circular por ali crianças a pé, voltando da escola. “As árvores são grandes. O risco à vida é enorme. Se ocorrer uma queda, não é só o trânsito que ficará complicado, mas pode acontecer um acidente grave”, prevê Alberti.

E aí, prefeitura?

Em nota, a prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, informou que “a vistoria referente ao protocolo em questão está agendada para a próxima segunda-feira (17), dentro do prazo previsto para a arborização viária”. Segundo a pasta, o prazo para atendimentos não emergenciais é de 180 dias.

