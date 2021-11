Depois de 15 anos de pedidos, protocolos, brigas na prefeitura e impasses, os moradores da Rua Suécia, no bairro Rio Verde, em Colombo, resolveram comemorar o asfalto novo com festa. Teve bolo, torta, cachorro quente e até panetone para prestar homenagem aos trabalhadores que concluíram a obra tão esperada pela vizinhança.

Os moradores já haviam pago o asfalto há anos e no mês passado, quando a obra começou, ninguém imaginou que terminaria em menos de um mês. “O asfalto novo valoriza o imóvel, melhora a insfraestrutura da rua. Eram muitos buracos, o carro encalhava. Era tanto barro que tinha que sair com sacola no pé, não conseguia chegar até a esquina sem encalhar. Agora com o novo asfalto, parece que a gente tá em outra rua”, comemora o vendedor autônomo Patrick Ignaszevski, de 23 anos, morador da região.

Durante todos esses anos de pedidos junto a prefeitura, os moradores chegaram a perder a esperança em ter a rua asfaltada. “A gente até comentou, nossa, sabe Deus quando isso tudo vai terminar. Em menos de um mês fizeram o meio fio, o asfalto. A festa é pra agradecer, prestar homenagem aos trabalhadores”, revela Patrick.

