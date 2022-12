A Prefeitura de Curitiba tem licitações em andamento para a execução de mais de 145 obras públicas na cidade. Por isso, o próximo ano tem muitas obras previstas, que vão desde pavimentação, infraestrutura urbana, cobertura de quadras em escolas e reformas em espaços públicos.

Somados, os processos licitatórios preveem investimentos na ordem de R$176 milhões.

Confira a seguir as obras previstas para 2023:

As contratações destinam-se às obras de reforma da Casa Culpi, edificação do bairro Butiatuvinha, construída em 1887, que será transformada em polo de capacitação profissional na área de gastronomia e de potencialização turística na região; restauro e ampliação da Casa Portugal, no bairro São Francisco; e revitalização da área conhecida como Praça dos Palhaços, na Alameda Prudente de Moraes, no trecho entre a rua Prof. Fernando Moreira e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho.

Edificações públicas que servem ao atendimento dos cidadãos também têm obras para melhorias dos espaços, como a Casa da Mulher Brasileira (estacionamento); Centro de Esporte e Lazer do Xaxim, no Xaxim; reforma do Clube da Gente Bairro Novo e a construção da Rua da Cidadania CIC, na rua Orlando Luís Lamarca, no bairro CIC.

Pavimentação nos bairros

Também estão em fase de contratação obras de pavimentação nos bairros; requalificação de calçadas; implantação de galerias celulares, uma no córrego Vista Alegre, no bairro Santa Quitéria, e outra no Seminário; construção da Escola Municipal Aroeira, no Santa Cândida; e restauro do Ginásio de Esporte da Escola Municipal Durival de Britto e Silva, no Cajuru.

Quadras cobertas nas escolas municipais

Na área da educação também serão construídas cinco quadras cobertas nas Escolas Municipais Arapongas (Novo Mundo), Coronel Belmiro Cesar (Fanny), Raul Gelbeck (Santa Cândida), Professora Carmen Salomão Teixeira (Ganchinho) e Madre Maria dos Anjos (Novo Mundo), além da reforma e ampliação da Escola Municipal Joana Raksa, no Caximba. Essa obra integra o Projeto Gestão do Risco Climático Bairro Novo do Caximba e será executada com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e contrapartidas da Prefeitura.

Os editais previstos para o período contemplam a revitalização das calçadas da Rua Trajano Reis e do entorno da Praça João Cândido, ampliação e reforma do Centro de Segurança da Guarda Municipal e a reforma da Unidade de Saúde Trindade I.