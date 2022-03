Um assalto a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal na madrugada desta quarta-feira (09), no Centro da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, teve explosão, confronto com a Polícia Militar e morador ferido com estilhaços de vidros. Assista abaixo.

LEIA TAMBÉM:

>> Dentista “da migué” por 19 anos, recebe sem trabalhar e é demitido no Paraná

>> Indenização bilionária paga por desastre ambiental vai bancar viaturas no PR

>> Uso de máscara em local aberto em Curitiba pode cair semana que vem, diz Márcia Huçulak

A ação dos bandidos teve início perto das 4h da manhã. De acordo com a Polícia Militar (PM), o grupo criminoso explodiu um caixa eletrônico. Após o barulho, o alarme da agência foi acionado, e antes da fuga dos assaltantes, uma viatura policial chegou nas proximidades do banco.

A partir disso, um confronto policial ocorreu e deixou marcas de tiros em placas de trânsito e em um transformador localizado no alto de um poste. Moradores chegaram a ficar sem energia e relataram que a explosão foi intensa que casas chegaram a tremer. Após o confronto, os bandidos fugiram em direção a uma área rural.

Armamento pesado

Em entrevista para o telejornal Bom Dia Paraná, da RPC, o tenente da Polícia Militar Sérgio Valenga, reforça que os criminosos agiram com armas pesadas. “ Eles usaram fuzis em todo momento da ação”, disse Valenga.

Um morador da Lapa que acompanhou a confusão chegou a ficar ferido. Estilhaços de vidro explodiram com o barulho e atingiu o rapaz. Ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento, mas já recebeu alta.

Equipes da Policia Federal e do Esquadrão Antibombas foram acionados e permanecem no local. Não se tem informação se os bandidos conseguiram levar dinheiro do banco, e seguem sendo procurados pela polícia.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *