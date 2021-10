A madrugada de domingo (3) em Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, foi de explosão e assalto a duas agências bancárias localizadas no Centro do município. A Polícia Civil procura informações para chegar aos responsáveis, que conseguiram levar dinheiro dos bancos. O valor não foi informado. A ação assustou moradores da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), um soldado que reside próximo da Praça Monsenhor Celso, ouviu por volta das 0h30, barulhos de explosão e chegou a visualizar pessoas encapuzadas. A partir disso, entrou em contato com a equipe de plantão avisando do roubo.

Depois do aviso, a equipe pediu reforço, mas não houve confronto com a chegada de outras viaturas. Os suspeitos estariam armados com armas de cano longo e usaram explosivos para efetuarem as explosões dentro dos bancos. O esquadrão antibombas esteve no local e precisou desativar alguns materiais explosivos que foram deixados.

A Polícia Civil segue investigando na busca dos suspeitos e dos três veículos usados na ação.

