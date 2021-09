Um assalto a um barzinho/cervejaria terminou em tiroteio na noite de sexta-feira (24), em Curitiba, na Vila Izabel. Segundo o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil (Cope), responsável pela ocorrência, dois suspeitos foram baleados e um deles morreu no local. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30.

Segundo informações do Cope, a cervejaria fica próxima a uma esquina da Avenida República Argentina. Já conforme informações do local, eram três suspeitos. Um deles teria feito um cliente refém na área externa do local, enquanto os outros dois ficaram para o lado de dentro. Os disparos de arma de fogo teriam ocorrido porque um policial civil, de folga, estava no estabelecimento.

De acordo com o Cope, o suspeito baleado foi encaminhado ao hospital. Ainda não há mais detalhes sobre o caso, que será investigado.