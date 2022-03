Pela primeira vez em seus mais de 160 anos, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) contará com uma colaboradora com Síndrome de Down em seu quadro de funcionários. Trata-se de Karina Gouvea, de 42 anos, que exercerá a função de secretária de gabinete do deputado Bazana.

A assinatura do contrato de trabalho foi realizada nesta segunda-feira (21), Dia Nacional e Internacional de Conscientização da Síndrome de Down.

“Eu já trabalhei em várias empresas. E estou muito feliz por todos me aceitarem aqui com essa alegria”, disse Karina, durante a cerimônia. A mãe de Karina, a psicóloga Gislene Gouvea, comemorou mais uma conquista da filha, que trabalha desde os 16 anos.

“Estamos colhendo o resultado de todo estímulo e incentivo que demos. Ela sempre trabalhou, mas precisou parar nos últimos dois anos por causa da pandemia. E agora, quando íamos começar a distribuir currículos, veio esse presentão de aniversário”, contou Gislene. Karina completa 43 anos no próximo dia 23 de março.

Conscientização

No dia 21 de março, o Brasil e o mundo comemoram o Dia Internacional de Síndrome de Down. No país, cerca de 300 mil pessoas vivem com a falha genética (que não é doença), segundo dados do IBGE. A data visa conscientizar a população sobre a inclusão e promover a discussão de alternativas para aumentar a visibilidade social desse grupo.