A Associação Comercial do Paraná (ACP) enviou uma série de cartas ao Prefeito Rafael Greca e ao governador Ratinho Junior para que os governos adotem medidas de auxílio aos comerciantes de todo o Paraná. Entre as ações, a APC pede ampliação de financiamentos para pequenos negócios, suspensão por 90 dias as execuções fiscais que tenham como devedor os CNPJs afetados pelas paralisações de suas atividades, inclusão de todo o comércio nas regras de delivery e que prefeitura e governo criem um “auxílio emergencial” para salvar as atividades econômicas paralisadas.

LEIA TAMBÉM – Prefeitura de Curitiba consegue liminar e ônibus seguem funcionando neste sábado

“Tais medidas (…) são essenciais no sentido de que uma luz guia seja dada aos nossos associados, empresários, comerciantes, funcionários”, diz um dos textos da ACP. Outra carta menciona as dificuldades do setor provocadas pelo impacto das medidas de restrição impostas para conter o avanço do coronavírus (covid-19). “Tal rol é exemplificativo, mas que busca sensibilizar esta autoridade que, além da nefasta consequência que o Covid traz às nossas famílias, temos em outra mão uma necessidade de busca de alternativas para que muitas empresas possam sobreviver a este momento de grandes dificuldades”, sustenta uma das cartas.

Medidas econômicas

No dia 8 de março, Ratinho Junior instituiu um grupo de trabalho para discutir novas medidas econômicas para as empresas e os trabalhadores atingidos direta ou indiretamente pela pandemia. Segundo o governo, o objetivo é acelerar programas ainda embrionários para disponibilizar, além de crédito e mudanças tributárias, formas de auxiliar financeiramente empresas e setores impactados pelas restrições de circulação.

O Paraná quer dar apoio a segmentos que sofreram impacto pesado na pandemia, como bares e restaurantes e pequenas empresas e negócios. Em entrevista ao jornal Boa Noite Paraná, o governador disse que “os detalhes das medidas devem ser anunciados na próxima semana”. Segundo Ratinho Junior, a Secretaria de Estado da Fazenda está trabalhando nas medidas.