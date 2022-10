Um novo atacarejo da rede Ítalo Supermercados será inaugurado na metade do mês de novembro, em Curitiba, no bairro Cristo Rei. A nova loja é resultado de um investimento de cerca de R$ 15 milhões, que aposta na última tendência de compras dos consumidores – supermercado que mistura o conceito de venda para atacado com a venda para o varejo. A unidade promete gerar 150 empregos diretos e indiretos e segue projeto de expansão do grupo.

A rede Ítalo de Supermercados tem atualmente 15 lojas no Paraná e 4 em Santa Catarina. Também é proprietária da marca Superdia, que opera no modelo atacarejo com duas lojas em Curitiba, uma em Francisco Beltrão e outra em Pato Branco, ambas no Interior do Paraná.

Segundo a administração, a unidade do Cristo Rei oferecerá uma experiência de compras completa para o dia a dia, com hortifruti selecionado, suco de laranja produzido na hora, confeitaria, padaria com pães de fermentação natural e balcão to go, com produtos para levar. A promessa é de um mix completo para os clientes de produtos sem glúten, sem lactose, diet e light; balcão com queijos especiais, açougue com cortes nobres, sushi montado na hora e adega com rótulos nacionais e importados.

A nova loja conta com um espaço exclusivo: o Ítalo Gourmet, que funcionará no sistema de buffet por quilo com grill diariamente na hora do almoço (das 11h30 às 14h30) e, de terça a domingo das 17h30 às 21h30.

“Temos uma excelente expectativa com a região, onde nossa rede ainda não tinha abrangência. Chegamos com a proposta de oferecer aos moradores da redondeza mais praticidade, com supermercado e alimentação em um só lugar”, diz Edy João Dal Berto, diretor da rede Ítalo Supermercados.

Unidades

A primeira loja da rede, localizada no Atuba, foi inaugurada em 2015. Em 2020, foi a vez do bairro Portão ganhar uma unidade da Rede Ítalo Supermercados. “Acreditamos no potencial da cidade e entendemos que cada bairro tem suas particularidades e perfil. Assim, buscamos atender às necessidades que cada público busca, levando sempre nossos valores, qualidade, mix diversificado e atendimento de proximidade com o cliente”, explica Melina Dal Berto, diretora de marketing da rede.

Ítalo Cristo Rei

Endereço: Av. São José, 1240 – Bairro Cristo Rei.

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado – das 8h às 22h, Domingo – 8h às 20h.