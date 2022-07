Nesta terça-feira (5), o Max Atacadista reinaugura sua loja Linha Verde, em Curitiba. A partir das 7h30 da manhã, segundo a empresa, os consumidores vão conferir um conceito de atacarejo ainda mais completo, que inclui açougue com atendimento no balcão e muitas outras novidades que somam qualidade ao preço baixo.

Todo o visual foi atualizado, para tornar a loja mais dinâmica e eficiente. O layout e reposicionamento do espaço interno deixam o ambiente mais agradável e a iluminação em led valoriza a qualidade e a variedade dos produtos.

+ Leia mais: Você já fez compras em gulas? Saiba porque elas são a nova febre em Curitiba

De acordo com o diretor do Grupo, Eduardo Muffato, “o investimento na reforma da loja tem como objetivo atender melhor às necessidades de nossos clientes, sejam famílias ou transformadores, mantendo nossa proposta de proporcionar a maior economia possível no final da compra”.

Observando o comportamento das famílias e também dos transformadores, o Max Atacadista mudou o açougue. Agora, a loja Linha Verde tem atendimento personalizado no balcão, com carne fresca em menor ou maior quantidade, além da praticidade dos cortes especiais, prontos para levar, que facilitam o dia a dia de quem cozinha em casa ou de quem gerencia restaurantes. Destaque para deliciosas carnes temperadas de frango e de suínos.

O setor de frios foi ampliado, com variedade de produtos fatiados. Toda a loja ganhou sistemas de refrigeração mais modernos e eficientes. “Com esta reestruturação, estamos proporcionando ainda mais conforto, qualidade e agilidade, mantendo preços baixos. Queremos proporcionar alto nível de satisfação a todos os que encontram no nosso atacarejo a melhor forma de economizar”, reforça Eduardo Muffato.

+ Leia também: Venda de 3 empresas do PR movimentaram o mercado nacional

O Max Atacadista mantém a política de oferecer três preços (atacado, varejo e preço de atacado para cliente Crediffato em qualquer volume de compra). O atacarejo do aceita cartões de crédito, débito e vale alimentação, além do Crediffato. A ideia é vender mais barato e com as melhores condições de pagamento.

“Criamos um ambiente confortável para colocar na mesa do consumidor o melhor, pelo menor preço. Além disso, a reformulação deixa a loja Linha Verde mais dinâmica e convidativa”, comemora Eduardo Muffato.