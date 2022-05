Atacarejos tomam conta de Curitiba e região. Veja lista com todos eles!

A gente gosta mesmo é de economizar. Tento essa premissa como base, os supermercados do tipo atacarejo (que mistura o conceito de venda por atacado, ou seja, em grandes quantidades e normalmente para pessoas jurídicas, com as vendas em varejo, direito pro consumidor pessoa física) se popularizaram em Curitiba e região metropolitana. Na verdade esta modalidade virou uma febre em todo o Brasil.

Diferente do que se propagandeia, os descontos não são assim tão grandes. Mas, na ponta do lápis – e de preferência nos “dias certos” (como dia da carne, dos hortifruti, etc – é possível economizar um bom dinheiro no final do mês. Sabendo disso, a Tribuna preparou uma lista como todos os supermercados do tipo atacarejo de Curitiba e dos principais municípios da região metropolitana.

Veja a lista dos atacarejos de Curitiba!

Atacadão

Curitiba – Bairro Alto

Rod. BR-116, nº 3041, Bairro Alto – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h às 22h.

Domingos: 8h às 18h.

Fone: (41) 2111-5347.

Curitiba – Parolin

Av. Presidente Wenceslau Braz, nº 1046, Parolin – Curitiba (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h às 22h.

Domingos: 8h às 18h.

São José dos Pinhais

Avenida Rui Barbosa, nº 7992 – São José dos Pinhais. (Ver no Mapa)

Segunda a Sábado: 7h às 22h.

Domingos: 8h às 18h.

(41) 3753-2626.

Muffato Max

Curitiba – Bairro Alto

Avenida Caviuna, nº 472, Bairro Alto – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 21h.

Fone: (41) 2102-3150.

Campo Comprido

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2651, CIC – Curitiba (Ver no mapa)

Segunda a Sábado 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 21h.

Fone: (41) 3122-9700.

Pinheirinho

Rua Lothario Boutin, nº 554, Pinheirinho – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 21h.

(41) 2118-2700.

Araucária

Rua Doutor Vital Brasil, nº 170 – Araucária. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h30 às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 20h.

Fone: (41) 3211-4970

Colombo

Av. São Gabriel, nº 647, Campo Pequeno – Colombo. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h30 às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 21h.

Fone: (41) 3139-1800.

Fazenda Rio Grande

Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 228, Santa Terezinha – Fazenda Rio Grande (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h30 às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 20h.

Fone: (41) 3405-3820.

Pinhais

Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 2806 – Pinhais (Ver no mapa)

Segunda à Sábado: 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 20h.

Fone: (41) 3401-1940.

São José dos Pinhais

Avenida Rui Barbosa, nº 6131, bairro Iná – São José dos Pinhais. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 21h.

Fone: (41) 3358-2830.

Maxxi Atacado

Curitiba – Boqueirão

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 10520, Boqueirão – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 8h às 21h.

Domingo: 8h às 14h.

Fone: (41) 3311-4550.

Curitiba – Fazendinha

Rua João Bettega, nº 2576, Portão – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 8h às 21h.

Domingo: 8h às 14h..

Fone: (41) 3239-8271 e 3239-8260.

Pinhais

Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, nº 13082, Emiliano Perneta – Pinhais. (Ver no mapa)

De segunda à sábado: 8h às 21h.

Domingo: 8h às 14h.

Telefone: (41) 3033-9605

Assaí

Curitiba – Bairro Alto

Rodovia BR -476, nº 1801 (Linha Verde), Atuba – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 20h.

Telefone: (41) 3072-1900.

Curitiba – CIC

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2511, CIC – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 20h.

Fone: (41) 3279-6100.

Curitiba – Pinheirinho

Rodovia BR -116, nº 18.580 (Linha Verde), Pinheirinho – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 7h às 22h.

Domingos e Feriados: 8h às 20h.

Fone: (41) 3567-5352.

Sams Club

Curitiba – Atuba

Estrada da Ribeira, km 144, Atuba – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 8h às 21h.

Domingo e Feriados: 9h às 20h.

Fone: (41) 2141-6217.

Curitiba – Barigui

Rua General Mário Tourinho, nº 65, Mossunguê – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 8h às 21h.

Domingo e Feriados: 9h às 20h.

Fone: (41) 2169-6251.

Curitiba – Guabirotuba

Avenida Comendador Franco, nº 3449, Guabirotuba – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a Sábado: 8h às 21h

Domingo e Feriados: 9h às 20h

Fones: (41) 2169-3206 / 2169-3210 / 2169-3214.

Gigante Atacadista

Colombo

Rod. da Uva, nº 1.976, Roça Grande – Colombo. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 7h30 às 22h.

Domingo e feriados: 8h às 21h.

Fone: (41) 3148 5501.

Curitiba – CIC

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2.297, CIC – Curitiba-PR. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 7h às 22h.

Domingo e feriados: 8h às 21h.

Fone: (41) 3148-5500.

Harger

Araucária

Rodovia BR 476, n° 7500, Vila Nova – Araucária. (Ver no mapa)

Segunda a domingo: 7h30 às 22h.

Fone: (41) 3012-4611.

Almirante Tamandaré

Rodovia dos Minérios, n° 1314, Bonfim – Almirante Tamandaré. (Ver no mapa)

Segunda a domingo: 7h30 às 22h.

Fone: (41) 3411-3070.

Quatro Barras

Avenida Dom Pedro II, nº 510, Centro – Quatro Barras. (Ver no mapa)

Segunda a domingo: 7h30 às 22h.

Fone: (41) 3012-4617.

Circuito

Colombo I

Avenida São Gabriel, nº 53, Jardim Marambaia, Colombo. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 8h às 22h.

Domingo: 8h às 20h.

Fone: (41) 3663-0419.

Colombo II

Rua Abel Scuissiato, nº 2021, Atuba, Colombo. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 8h às 22h.

Domingo: 8h às 20h.

Fone: (41) 3037-6700.

Armazem da Maria

Curitiba – Hauer

Rua Wilson Lois Koehler Júnior, 20 – Hauer, Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 8h às 21h.

Domingo: 9h às 19h.

Fone: (41) 3207-4028 e 3207-4038.

Super Dia

Curitiba – Novo Mundo

Rua Isaac Guelman, nº 4134, Novo Mundo – Curitiba. (Ver no mapa)

Segunda a sábado: 7h às 22h.

Domingo: 7h às 20h.

Fone: (41) 3092 0475.