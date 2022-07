Uma miniatura de um biarticulado da linha Centenário/Rui Barbosa está dando o que falar nas redes sociais, construído pelo profissional de Ciências da Computação José Roberto Santos da Cruz, o biarticulado vermelho funciona quase como um ônibus real. A miniatura tem som de motor, áudio com informações sobre destino, farol, lanterna traseira, piscas, luz de ré, luz interna, música.

“O transporte coletivo de Curitiba inspirou esse brinquedo tão bonito, que com certeza é apreciado por curitibinhas, mas também pelos curitibões”, brincou o prefeito de Curitiba Rafael Greca, que convidou o miniaturista a elaborar alguns modelos menores, na cor vermelha, para serem vendidos na rede de lojas #CuritibaSuaLinda. Para quem gosta de miniaturas, vale conferir o trabalho do engenheiro que cria miniaturas impecáveis de veículos brasileiros.

Cruz contou que começou a desenvolver miniaturas de biarticulados e ligeirinhos há cinco anos, como um hobby para presentear familiares. “Fiz um modelo para o meu sobrinho. Postei no Facebook e acabei recebendo pedidos”, lembra ele, que hoje vive da venda das miniaturas, cujos preços variam de R$ 250 a R$ 15 mil.

O modelo apresentado para o prefeito é o maior já projetado por ele, com 2,1 metros, reproduz 90% do biarticulado real e demorou cerca de um ano para ser desenvolvido.

Apresentação

Acompanhado da filha Taynara Soares da Cruz, de 5 anos, Cruz fez uma apresentação do funcionamento do biarticulado, que tem o letreiro da linha Centenário/Rui Barbosa, uma das 254 linhas operadas na capital gerenciadas pela Urbanização de Curitiba (Urbs). Por falar nisso, você já conhece as linhas de Curitiba que tem nomes curiosos?

Profissional de Ciências da Computação José Roberto Santos da Cruz criou a miniatura e apresentou ao prefeito junto com a filha Taynara Soares da Cruz, de 5 anos. Foto: Pedro Ribas/SMCS.

Como funciona o mini biarticulado?

A miniatura funciona por controle remoto via Bluetooth, mas pode ser programada também pela rede wi-fi ou pela internet. O ônibus também tem para-brisa e janelas transparentes, material acrílico e frente com detalhes em relevo. O trabalho do miniaturista pode ser conferido nas redes sociais @rsminiaturas3D.