A ganhadora do sorteio do Nota Paraná de outubro foi uma empresária de Sarandi, Noroeste do Estado, e foi disfarçada buscar o prêmio de R$ 1 milhão. A premiação foi realizada na prefeitura de Curitiba. O valor foi entregue na quinta-feira (10) pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria estadual da Fazenda.

A nova milionária viu a notícia pelas redes sociais, entrou no aplicativo para conferir o número do seu bilhete e aguardou o contato da coordenação do programa para confirmação do prêmio. A empresária, que não teve o nome revelado, usou um disfarce com direito à peruca, óculos escuro e máscara anticoronavírus. O objetivo é não ser reconhecida.

“Estou muito grata a Deus por ter recebido esse prêmio, quando vi que uma pessoa de Sarandi era a nova milionária pensei com toda a convicção que era eu. Quando conferi que o número era mesmo, fiquei completamente feliz”, enfatizou.

A ganhadora concorreu com quatro cupons, emitidos de oito notas fiscais. Ela é a 31ª milionária do programa. “Sempre digo para as pessoas colocarem o CPF na nota para não haver sonegação de impostos na nossa cidade. Também digo para que acreditem, porque é algo gratuito do governo e na hora em que menos se espera podemos ser contemplados”, disse a ganhadora.

Flavio Bim/ASCOM

O Nota Paraná foi criado para incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal e pedir o CPF na nota no momento das compras e, assim, receber parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelos estabelecimentos. Além de créditos pela devolução do imposto, o programa também promove sorteios mensais entre os participantes.

Os prêmios de R$ 1 milhão já saíram para Arapongas, Curitiba, Cambé, Colombo (RMC), Lobato, Maringá, Pinhais (RMC), São José dos Pinhais (RMC), Telêmaco Borba, Tunas do Paraná e Wenceslau Braz.

Neste mês de outubro, o segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, saiu para Cascavel. Mais 40 consumidores de diversas cidades receberam premiações de R$ 10 mil e outras 40 mil pessoas receberam prêmios de R$ 10.

O Paraná Pay, vinculado ao Nota Paraná, também realizou sorteio mensal para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, compra de gás de cozinha e postos de combustíveis credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.