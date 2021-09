Os grupos que vão receber a segunda dose antecipada da vacina da Pfizer neste sábado (25), em Curitiba, devem ficar atentos às mensagens com os locais de vacinação indicados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) pelo site ou pelo Aplicativo Saúde Já. Para evitar filas e melhorar o direcionamento das pessoas pelos 37 pontos de vacinação da cidade, os locais e horários serão indicados de forma personalizada.

Estão sendo convocados para este mutirão de vacinação antecipada as pessoas que receberam a primeira dose entre os dias 3 e 24 de julho. Esse público estava com a segunda dose agendada entre 27 de setembro e 18 de outubro, uma antecipação de até 23 dias.

+ Leia mais: Autódromo de Curitiba vai se transformar em centro comercial; pilotos são contra

Segundo a SMS, os locais agora indicados pelas mensagens no aplicativo levam em conta a proximidade onde as pessoas moram. O envio das mensagens sugere o ponto de vacinação com o objetivo de distribuir os cerca de 73 mil curitibanos que terão a segunda dose da Pfizer antecipada, reduzindo o tempo de espera.

A mensagem no App Saúde Já deve aparecer em forma de pop-up, mas fica salva . Foto: Pedro Ribas/SMCS

“Queremos potencializar o fluxo em todos os 37 pontos de vacinação, para que as pessoas não se concentrem em alguns deles. Estamos mobilizados para vacinar cerca de 73 mil pessoas em um dia e essa distribuição contribui para maior agilidade no atendimento”, destacou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Mensagem pelo Saúde Já

Desde a noite de sexta-feira (24), por volta das 19h, já era possível consultar o recebimento da mensagem para a antecipação da segunda dose da Pfizer. As orientações vão aparecer automaticamente, em pop-up, ao entrar no aplicativo. Ela também ficará armazenada na área “Mensagens” do Saúde Já (ícone do envelope, na área superior direita).

Apenas Pfizer

A ação é para atender a recomendação do Ministério da Saúde de redução do intervalo entre as doses do imunizante da Pfizer para atingir o intervalo de oito semanas entre as doses. Por isso, o mutirão deste sábado vai atender quem recebeu a primeira dose deste imunizante entre os dias 3 e 24 de julho.

A SMS alerta que nesse dia não haverá aplicação de primeira dose para nenhum público e nem dose de reforço.

+ Veja também: Aumento da procura por “chip da beleza” preocupa médicos

Aqueles que não receberam a mensagem de convocação pelo Saúde Já não terão a segunda dose antecipada para este sábado (25/9) e deverão, portanto, seguir a data agendada anteriormente.

Quem for convocado e não conseguir comparecer no sábado (25/9) poderá tomar a vacina em outra data em que haja aplicação de segunda dose.

Documentos

Os 37 pontos de vacinação neste mutirão de antecipação vão atender das 8h às 17h. Para receber a segunda dose, é necessário levar um documento de identificação com foto e CPF e apresentar a mensagem com a convocação recebida pelo aplicativo Saúde Já. Quem recebeu a primeira dose entre 3 e 24 de julho recebeu uma mensagem de convocação pelo aplicativo Saúde Já.

Quem recebe a segunda dose antecipada neste sábado

Pessoas vacinadas com a primeira dose de Pfizer (especificamente) entre os dias 3 e 24 de julho (a segunda dose anteriormente prevista para o período de 27 de setembro a 18 de outubro)

+ Viu essa: Nova loja da Havan vai “matar” outra que fica a 1 km de distância

Confira todos os locais de vacinação

(Os convocados para a vacinação nesta data vão receber na noite desta sexta-feira -24/9 – a indicação de um local preferencial para a imunização)

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Faculdade Claretiano

Rua Nunes Machado, 973 – Rebouças

3- US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331- Alto do São Francisco

4 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

5 – Rua da Cidadania Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

6 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

7 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

8 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

9 – US Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado

10 – US Sambaqui

Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado

11 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chochorro, 314 – Bairro Alto

12 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

13 – US Abaeté

Rua Delegado Miguel Zacarias, 403 – Boa Vista

14 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

15 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

16 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

17 – US Nova Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

18 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

19 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 Pilarzinho

20 – US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

21 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

22 – US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

23 – US Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

24- US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

25 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

26 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

27 – US Trindade

Rua Roraima, 1790 – Vila Oficinas

28 – US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

29 – US Atenas

Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial

30 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

31 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

32 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

33 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

34 – US Sagrado Coração

Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

35 – US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

36 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Tatuquara

37 – US Rio Bonito

R. Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana