Curitiba e todo o restante do Paraná estão sob alerta amarelo de temporal, segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet). O alerta de temporal no Paraná vale pelo menos até às 11h do dia 31 de dezembro, último dia do ano.

Segundo o Simepar, na “faixa litorânea do Paraná são registradas chuvas moderadas com algumas descargas elétricas”, informou o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Para Curitiba o instituto prevê chuvas pelo menos até o final desta tarde, com possibilidade de um acumulado de 1,1 milímetro.

Alerta amarelo de temporal

O Inmet orienta que, em caso de temporal com rajadas de vento, a população deve evitar se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações pela Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

