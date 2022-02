Com a baixa procura pela vacinação contra a covid-19 das crianças nesta manhã de sábado (5), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) decidiu ampliar a repescagem para todas as faixas etárias de crianças já convocadas anteriormente.

Com isso, poderão buscar a primeira dose da vacina anticovid, neste sábado (5), todas as crianças nascidas entre 6 de fevereiro de 2010 e 31 de dezembro de 2015. A vacinação será feita até as 17h.

Até as 11 horas deste sábado (5/2) foram vacinadas contra a covid-19 pouco mais de 4.200 crianças. A SMS se preparou para imunizar 40 mil crianças. Foram abertos 27 pontos de vacinação e convocados mais de 700 profissionais, que prepararam as unidades para criar um ambiente acolhedor para os pequenos.

“É muito importante vacinar as crianças antes do retorno das aulas, a vacina é nossa principal arma contra a pandemia, e se pretendemos colocar um fim nisso, precisamos do maior número de pessoas vacinadas. Já temos a prova de que a vacina é eficaz e segura”, orienta a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Mais pontos de vacinação

Os 27 pontos de vacinação estão atendendo até as 17h. Antes de se deslocar para a vacinação confira os locais de atendimento no site Imuniza Já na aba “Locais de vacinação”.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já. Essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

No dia da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhada de um familiar ou responsável. Também deverá ser apresentado documento de identificação e CPF da criança, documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome do responsável pela criança.

As orientações detalhadas podem ser conferidas no “Pequeno Manual para vacinação das crianças de 5 a 11 anos em Curitiba”.

Importante

A vacina contra a covid-19 para crianças não deve ser aplicada de forma simultânea com imunizantes para outras doenças, a recomendação é de que seja dado um intervalo de 15 dias. Crianças que testaram positivo para a doença também devem aguardar os intervalos para receber o imunizante, que nesse caso é de 30 dias após a data de início dos sintomas.

A vacinação das crianças com 5 anos e das imunossuprimidas de qualquer idade deve ser feita exclusivamente com o imunizante pediátrico da Pfizer, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Após a liberação da Anvisa, o Ministério da Saúde incluiu no dia 21 de janeiro a Coronavac na campanha de vacinação contra a covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos.

Unidades de Saúde para vacinação contra a covid-19 neste sábado (5)

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza (Rua João Eloy de Souza, 111, Sítio Cercado)

Unidade de Saúde Salvador Allende (Rua Celeste Tortato Gabardo,1712)

Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida (Rua Carlos Amoretty Osório, 169, Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Vila Diana (Rua René Descartes, 537, Abranches)

Unidade de Saúde Atuba (Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto)

Unidade de Saúde Santa Efigênia (Rua Voltaire, 139, Barreirinha)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação (Rua Bley Zorning, 3136 , Boqueirão)

Unidade de Saúde Jardim Paranaense (R. Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão)

Unidade de Saúde Tapajós (Rua André Ferreira de Camargo, 188, Xaxim)

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Camargo (Rua Pedro Violani, 364,Cajuru)

Unidade de Saúde Uberaba de Cima (R. Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba)

Unidade de Saúde Iracema (Rua Professor Nivaldo Braga, 1571, Capão da Imbuia)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3749, Cidade Industrial)

Unidade de Saúde Candido Portinari (Rua Durval Leopoldo Landal, 1529)

Unidade de Saúde Atenas (Rua Emilia Erichsen, 45,Cidade Industrial)

Distrito Sanitário Matriz

Tenda na Praça Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Centro)

Unidade de Saúde Mãe Curitibana (Rua Jaime Reis, 331, Alto do São Francisco)

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo)

Unidade de Saúde Concórdia (Rua Dilermando Pereira de Almeida, 700 – Pinheirinho)

Unidade de Saúde Fanny/Lindóia (Rua Conde dos Arcos, 295, Lindóia)

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II (Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria)

Unidade de Saúde Santos Andrade (Rua Nelson Ferreira da Luz,145, Campo Comprido)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pinheiros (Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade)

Unidades de Saúde Nova Orleans (Avenida Vereador Toaldo Tulio, 4577)

Unidade de Saúde Bom Pastor (Rua José Casagrande, 220 Vista Alegre)

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco (Rua Angelo Tosin, 100, Campo de Santana)

Unidade de Saúde Santa Rita (Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1350, Tatuquara