Os contribuintes que estão interessados em acertar seus tributos atrasados aproveitando as vantagens do Programa Fiscal de Pinhais (REFIP 2021), oferecido pela prefeitura da cidade da região metropolitana de Curitiba, têm até esta segunda-feira (25) para fazer a adesão.

O procedimento pode ser realizado pelo contribuinte, empresas ou munícipes, pela internet ou comparecendo pessoalmente até a sede da Secretaria de Finanças, munido de algum documento que comprove o vínculo com o débito.

+ Leia mais: Gasolina fica R$ 0,21 centavos mais cara após Bolsonaro dizer que “não é malvadão”

Quem optar pela internet precisa acessar o endereço eletrônico www.pinhais.pr.gov.br/REFIP, que oferece simulador para calcular o valor das parcelas, tabela com relação da quantidade possível de parcelamentos e a opção de emitir o carnê para pagamento à vista com 100% de desconto em juros e multas.

O REFIP é destinado ao contribuinte que tem dívidas vencidas até o dia 31 de dezembro de 2020. O programa permite pagar os tributos atrasados independente do valor da dívida ou do período, sendo que o contribuinte que paga a sua pendência a vista tem reduzido 100% do valor dos juros e da multa.

Já para quem parcela, a redução do desconto varia de 90% a 40%, tendo a opção de parcelar entre 3 a 36 vezes. O valor mínimo da parcela será de R$70,00 para pessoas físicas e de R$140,00 para pessoas jurídicas.

+ Veja também: Mototáxi é proibido por lei em Curitiba; entenda como fica novo serviço da Uber

O atendimento ao público é realizado na Secretaria Municipal de Finanças, localizada na Avenida Camilo Di Lellis, 453, Centro, no horário das 8h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Para tirar suas dúvidas e receber orientações, entre em contato pelos telefones (41) 3912-5189, 3912-5008 ou 3912-5019.