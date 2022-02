Os contribuintes proprietários de veículos com os finais das placas 7 e 8 devem pagar a segunda parcela do IPVA 2022 até esta terça-feira (22). A guia pode ser emitida pelo portal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), neste link.

O calendário de vencimento de acordo com o final de placa dos veículos segue até o final desta semana.

>>>> IPVA 2022 PR: como consultar e emitir a guia no Detran

Os pagamentos podem ser feitos via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo. Os pagamentos realizados após o vencimento terão juros e multa.

FINAL DE PLACA – Cinco parcelas

– 1 e 2 – 17/02 (vencido), 17/03, 18/04, 17/05

– 3 e 4 – 18/02 (vencido), 18/03, 19/04, 18/05

– 5 e 6 – 21/02, 21/03, 20/04, 19/05

– 7 e 8 – 22/02, 22/03, 22/04, 20/05

– 9 e 0 – 23/02, 23/03, 25/04, 23/05