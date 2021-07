Termina às 23h59 desta sexta-feira (23) o prazo para que famílias de alunos da rede municipal de ensino de Curitiba formalizem a escolha entre os formatos de ensino híbrido (aulas presenciais alternadas com remotas) ou remoto. O formulário está disponível na página da Secretaria Municipal da Educação e a partir do resultado dessa consulta as unidades organizarão a distribuição das turmas, já que o limite de ocupação nas salas de aula será de 50%.

Na segunda-feira (19), cem das 415 unidades da rede municipal de ensino de Curitiba retornaram às aulas no formato híbrido – são locais onde os estudantes têm maior dificuldade de acesso ao ensino remoto. Em 2 de agosto, terá início a volta nas demais escolas e centros municipais de educação infantil (Cmeis).

