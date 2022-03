Parte dos 216 postos municipais conveniados ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) está utilizando o sistema de atendimento por agendamento, assim como as Ciretrans e os postos avançados. O processo faz parte do Sistema Integrado de Gestão de Atendimento (Siga) e, segundo o Detran, deve dar mais agilidade aos atendimentos do órgão.

“O novo portal disponibiliza, por meio da área autenticada, uma série de serviços sem a necessidade do cidadão sair de casa. Se ainda for necessário, o usuário poderá agendar seu atendimento sem precisar ficar aguardando em filas”, disse o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita.

O Siga teve início em 2018 no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e está disponível nas 100 Ciretrans, nove postos avançados do Detran no Paraná e 216 postos municipais conveniados. “O processo de agendamento traz maior controle e organização para os postos, podendo ajustar a quantidade de atendimentos diários e melhorar a adequação na agenda disponibilizada para a população”, afirmou Mesquita.

Para usar o sistema é preciso acessar o portal do Detran no ícone agendamento. Os postos conveniados realizam somente serviços de veículos – os demais serviços serão redirecionados à unidade mais próxima.