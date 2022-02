O atendimento feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para consultas e exames de oftalmologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) passa a ser feito em novo endereço a partir desta terça-feira (1°). Uma nova clínica de oftalmologia começou a funcionar em um imóvel ao lado da sede do hospital, na Alameda Augusto Stellfeld, no Bigorrilho. O serviço, que antes era feito no ambulatório da Avenida Iguaçu, será prestado somente neste novo endereço. Pacientes de convênios também poderão ser atendidos no local.

Segundo o hospital, a inauguração da nova clínica dobrou a capacidade de atendimento – de 110 pacientes por dia para 220. Além de ampliar o volume de atendimento, o novo espaço passa a ofertar equipamentos modernos para a realização de exames, que normalmente não são feitos pelo SUS, como tomografia de retina, tomografia de córnea, yag laser, exame de campo de visão, angiofluoresceinografia, entre outros.

“Podemos dizer que é um dos mais completos centros de oftalmologia pelo SUS do Brasil. O Mackenzie investiu na compra destes equipamentos de última geração para atender a população de uma forma até melhor do que por convênios, porque nem todos os planos de saúde tem acesso a esses exames que estamos oferecendo pelo SUS”, explica o médico Leon Grupenmacher, chefe do serviço de oftalmologia do HUEM.

A nova estrutura, que também está a disposição de pacientes com convênios, conta com sete box para consultas, sala para exames e uma sala para pequenos procedimentos. Além de qualificar o serviço de oftalmologia para os pacientes SUS, a inauguração da clínica também beneficia pacientes de outras especialidades médicas que buscam atendimento ambulatorial na sede da Avenida Iguaçu, uma vez que a unidade passará a receber um volume menor de pacientes.

“O Ambulatório da Iguaçu recebe um grande número de pacientes, então essa expansão da nossa estrutura com a abertura de um espaço específico para Oftalmologia, ajuda a descongestionar o ambulatório no atendimento de exames e consultas”, destaca o médico Rogério Kampa, diretor geral do Evangélico.

